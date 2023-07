Kamada, De Gea und Co.: Diese Spieler sind ab sofort vereinslos

Jedes Jahr stellt sich für viele Spieler die Frage: Vertrag verlängern, oder doch etwas Neues ausprobieren. Die Verträge in Europas Top-Ligen enden üblicherweise am 30. Juni. Zwar dürfen die Spieler, deren Arbeitspapiere zum Ende einer Saison auslaufen, offiziell ab dem 1. Januar mit potenziellen neuen Vereinen verhandeln, doch nicht immer findet sich auf Anhieb ein geeigneter Abnehmer. Somit ist es wieder soweit, dass einige Spieler ab dem 1. Juli offiziell vereinslos sind und sich um einen neuen Arbeitgeber bemühen müssen. Ein Überblick, welche Stars sich weiterhin auf Vereinssuche befinden und wo sie kommende Saison möglicherweise spielen könnten.

Mit Lionel Messi und Ilkay Gündogan sind wohl die prominentesten Stars von der Liste der ablösefreien Spieler bereits vom Markt. Während der Argentinier in Zukunft für Inter Miami auflaufen wird, zieht es den deutschen Nationalspieler zu Messis ehemaligem Klub FC Barcelona. Und dennoch gibt es einige hochkarätige Spieler, die sich weiterhin auf Vereinssuche befinden und noch keinen Anschlussvertrag unterschrieben haben. So zum Beispiel Milan Skriniar. Der Slowake war seit 2017 in Diensten von Champions-League-Finalist Inter Mailand unterwegs und ist laut Transfermarkt.de mit 50 Mio. Euro der wertvollste vereinslose Akteur.

Lange dürfte der Innenverteidiger allerdings nicht mehr auf dem Markt zu haben sein. Berichten zufolge soll sich der 28-Jährige bereits mit Paris Saint-Germain geeinigt haben. Auch wenn eine offizielle Verkündung des Deals noch aussteht, lies der Spieler seine Zukunftsplanungen kürzlich durchklingen: „Wir werden sehen, was bei PSG passiert, aber das Wichtigste ist, dass es mir gut geht.“

Auf Platz zwei in der Liste der teuersten vereinslosen Spieler ist ein mittlerweile Ex-Bundesliga-Profi. Seit Markus-Krösche im April mitteilte, dass Daichi Kamada (27 Mio. Euro) seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern wird, ranken sich die Gerüchte um den offensiven Mittelfeldspieler. Erst soll er sich mit Borussia Dortmund auf einen Wechsel verständigt haben, dann war Benfica Lissabon Favorit auf eine Verpflichtung, und zuletzt galt die AC Mailand als Wunschdestination des Japaners. Passiert ist bisher allerdings noch nichts, sodass der 26-Jährige am 1. Juli noch immer nach einem Abnehmer sucht.

Weitere prominente Namen sind die beiden Spanier Marco Asensio (25 Mio. Euro) und David de Gea (13 Mio. Euro). Der eine, seit sieben Jahren in Diensten von Real Madrid, stand in der abgelaufenen Saison zwar in wettbewerbsübergreifend 51 Pflichtspielen (zwölf Tore, acht Vorlagen) auf dem Feld, kam aber häufig von der Bank und hatte mit Vinicius Junior und Rodrygo zwei starke Konkurrenten vor sich. Asensios Transfer zu Paris Saint-Germain gilt als nahezu fix. Der andere, seit 2011 bei Manchester United unter Vertrag, war unter Trainer Erik ten Hag unumstritten (58 Spiele), doch bei dem 32-Jährigen scheint es etwas komplizierter mit der Vertragsunterschrift zu sein.

Der 45-malige spanische Nationaltorwart soll Berichten zufolge bereits einem United-Angebot zu deutlich verkürzten Bezügen (bisher knapp 23 Mio. Euro Gehalt) zugestimmt und dieses sogar unterschrieben haben. Der Verein tat dies wohl allerdings nicht – und legte De Gea stattdessen ein neues Vertragsangebot vor, das eine noch deutlichere Kürzung seines Gehalts beinhalten soll. Auf dieses habe er sich bislang noch nicht eingelassen, berichtet The Athletic. Ob der Spanier also auch in der kommenden Saison das Tor der Red Devils hüten wird, bleibt höchst fraglich.

Auch Ex-Liverpool-Stürmer Roberto Firmino (18 Mio. Euro) hat nach seiner Abschiedsverkündung im März bisher noch keinen neuen Verein gefunden. Zuletzt kursierten Gerüchte über einen Transfer nach Saudi-Arabien. Ein weiterer und damit der letzte Bundesliga-Profi unter den Top-15 ist Ellyes Skhiri (13 Mio. Euro). Der Mittelfeldspieler lief seit 2019 für den 1. FC Köln auf, wollte den Klub nun jedoch verlassen. Der 54-malige tunesische Nationalspieler könnte dem deutschen Oberhaus dennoch erhalten bleiben. Eintracht Frankfurt soll an einer Verpflichtung des 28-Jährigen interessiert sein, dürfte aber große Konkurrenz haben. Eine heiße Spur führt nach Italien zur AC Mailand, bei der nach dem bevorstehenden Abgang von Sandro Tonali zu Newcastle United eine Stelle im Mittelfeld frei wird.

Die Top-10 der wertvollsten vereinslosen Spieler im Überblick*

Milan Skriniar (50 Millionen Euro)

Daichi Kamada (27 Mio. Euro)

Marco Asensio (25 Mio. Euro)

Wilfried Zaha (22 Mio. Euro)

Jonathan Bamba (20 Mio. Euro)

Roberto Firmino (18 Mio. Euro)

Ben Brereton Diaz (16 Mio. Euro)

Caglar Söyüncü (15 Mio. Euro)

Ellyes Skhiri (13 Mio. Euro)

David de Gea (13 Mio. Euro)

*zugrunde liegen die Marktwerte vom Portal Transfermarkt.de, Stand 1. Juli. 2023