Ex-Frankfurter Daichi Kamada findet neuen Klub in Italien

Über einen Monat nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt hat Daichi Kamada einen neuen Klub gefunden. Der 26-Jährige läuft künftig für Lazio Rom in der italienischen Serie A auf. Laut Mitteilung des Klub vom Freitagabend hat der Offensivspieler beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag unterschrieben und wird nach Erhalt seines Arbeitsvisums zur Mannschaft stoßen. Über Vertragsdetails machte Lazio keine Angaben. Laut Medienberichten läuft Kamadas Vertrag bis 2025. Zudem soll es eine Option auf eine weitere Saison geben.

Kamada erhält bei Lazio Rom die Rückennummer sechs

Kamada, der in Rom mit der Trikotnummer sechs auflaufen wird, wechselte im Sommer 2017 aus seiner Heimat zur SGE. Nach einer Leihstation beim VV St. Truiden entwickelte sich der Japaner zum Stammspieler und kam in seiner Zeit in Frankfurt auf insgesamt 179 Pflichtspiele (40 Tore, 33 Vorlagen). Mit der Eintracht gewann Kamada 2018 den DFB-Pokal und 2022 sensationell die Europa League.

Im April verkündete SGE-Sportvorstand Markus Krösche, dass Kamada die SGE ablösefrei verlassen werde, obwohl der Verein eine Verlängerung angestrebt hatte. „Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher“. Zunächst galt Kamada als Transfer-Kandidat bei Borussia Dortmund und der AC Mailand, nun zieht es den 29-maligen japanischen Nationalspieler zu Italiens Vizemeister.