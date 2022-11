﻿Kamerun, Schweiz, Serbien: „Superfavorit“ Brasilien vor anspruchsvollen Aufgaben

In WM-Umfragen landet Brasilien oft auf Platz eins. In der Gruppe G stehen die Südamerikaner aber vor keinen leichten Aufgaben. Kamerun, Schweiz und Serbien gelten als gute Prüfsteine auf dem Weg zum angepeilten Titelgewinn.

BRASILIEN - Störfaktor oder Heilsbringer

Die Hoffnungen von Rekordweltmeister Brasilien stützen sich auf Superstar Neymar, der aber einmal mehr auch außerhalb des Platzes für Schlagzeilen sorgt

Er steht im Fokus – in diesem Winter noch mehr als sonst. Brasiliens Superstar Neymar soll seinem Land nicht weniger als den insgesamt sechsten WM-Titel aus Katar mitbringen. Sportlich läuft es für ihn: Für seinen Klub, den französischen Topverein Paris Saint-Germain, spielt er bisher eine starke Saison.

Doch der 30-Jährige sorgte vor dem Turnier wieder mal für Skandale abseits des Platzes. Zum einen musste sich der Ausnahmekönner in Barcelona vor einem Gericht verantworten. Es ging um seinen Wechsel vom FC Santos zum FC Barcelona vor neun Jahren, bei dem ein Investmentfonds, der Rechte an Neymar hielt, angeblich um eine hohe Millionensumme betrogen wurde. Dazu sympathisierte der Offensivallrounder in seiner Heimat öffentlich mit dem Rechtspopulisten Jair Bolsonaro, der die Stichwahl um Brasiliens Präsidentenamt verloren hat und sich in der Vergangenheit abfällig über Schwarze, Schwule, Frauen oder Indigene äußerte.

Dennoch hat Neymar angekündigt, dem Ex-Präsidenten sein erstes Tor bei der WM zu widmen. Die Treffer ihres Superstars, der bislang 75 Tore in 121 Länderspielen erzielte, wird die „Seleção“ brauchen, um den Titel gewinnen zu können. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. „Brasilien ist mein Topfavorit“, sagte Ex-Nationalspieler Toni Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. Für die Sturmlegende der Brasilianer, Ronaldo, sind seine Landsleute „ein Superfavorit“, wie er der „Süddeutschen Zeitung“ sagte. Ein Neymar in Topform könnte dabei helfen, den Pokal nach 20 Jahren wieder in das südamerikanische Land zu holen. Im Gegensatz zum Klub, in dem der 30-Jährige oft auf dem Flügel zum Einsatz kommt, spielt er in der Nationalmannschaft in der Zentrale auf der Zehn – und steht auch damit auf dem Platz im Fokus.

Kamerun kann sich auf einen bestens aufgelegten Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern freuen. © Quelle: imago images/Sebastian Frej

KAMERUN - Spät in Topform

Bayern-Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting ist derzeit in Topform und einer der Hoffnungsträger bei Kameruns „Unbezähmbaren Löwen“.

Die „Unbezähmbaren Löwen“, wie sich Kameruns Nationalmannschaft nennt, zeigten sich bei WM-Turnieren in der Vergangenheit eher zahnlos. Den letzten Sieg in einem Gruppenspiel gab es 2002 beim 1:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Seitdem setzte es bei zwei weiteren Endturnierteilnahmen (2010 und 2014) nur Niederlagen – und wenn es auch in Katar schlecht läuft, droht ein neuer Rekord: Mexiko hält mit neun WM-Pleiten in Folge den Negativrekord. Um die einzustellen, fehlt es Kamerun nur noch an zwei weiteren Niederlagen. Zum Turnier nach Katar schaffte es das Team erst im Nachsitzen. Im entscheidenden Play-off-Rückspiel wurde Algerien in der Nachspielzeit der Verlängerung mit 2:1 bezwungen und damit die achte WM-Teilnahme perfekt gemacht. Die Hoffnungen, dass die WM ein Erfolg werden könnte, ruhen auf Eric Maxim Choupo-Moting. Mit seinen bereits 33 Jahren präsentierte sich der Bayern-Stürmer in den vergangenen Wochen in absoluter Topform und hat den Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona fast vergessen lassen. „Er macht Tore, er macht uns allen Spaß“, kommentierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Und das lässt auch die Fans in Kamerun hoffen.

Granit Xhaka führt die Schweiz bei der WM an. © Quelle: IMAGO/Geisser

SCHWEIZ - Spektakel mit Stehaufmännchen

Beim FC Arsenal eckte Mittelfeldspieler Granit Xhaka an und verlor das Kapitänsamt, für das Nationalteam der Schweiz soll er ein Anführer sein

Die Schweiz stand zuletzt für Turnierspektakel: Bei der EM im vergangenen Jahr holte das Team gegen Weltmeister Frankreich in den letzten 15 Minuten einen 1:3-Rückstand auf und zog nach Elfmeterschießen ins Achtelfinale ein. Dort war dann gegen Favorit Spanien Schluss – wieder erst nach Elfmeterschießen. In der Qualifikation zur WM war das Team von Trainer Murat Yakin in bestechender Form und ließ als Tabellenführer sogar Europameister Italien hinter sich. Katar ist jetzt für die Eidgenossen die fünfte WM-Teilnahme in Folge.

Rechtzeitig dafür ist einer ihrer wichtigsten Spieler wieder in Topform, hat aber in seinem Verein ein Stahlbad hinter sich. Bei Arsenal London wollten die Fans Granit Xhaka vom Hof jagen. 2019 wurde er zum Kapitän bei den „Gunners“, aber aufgrund seiner Art und der hohen Fehlerquote schnell zum Buhmann. Der Höhepunkt: Nach einer Auswechslung warf er seine Binde auf den Boden und provozierte die Fans mit Gesten. Der damalige Trainer Unai Emery nahm ihm das Kapitänsamt weg, Xhaka bekam in sozialen Netzwerken Todesdrohungen gegen seine Familie. Doch anstatt das Weite zu suchen, kämpfte sich der 30-Jährige zurück ins Team und wurde unter dem neuen Trainer Mikel Arteta wieder zu einer Führungsfigur. In dieser Saison gehört er zum Stammpersonal bei dem wieder stark aufspielenden Pre-mier-League-Klub und wird auch von den Fans geliebt.

Bei den Schweizern zählt Xhaka ebenfalls zu den etablierten Spielern. Gemeinsam mit dem Ex-Bayern-Star Xherdan Shaqiri soll er das Team führen. Der Offensivspieler kickt inzwischen in der Major League Soccer für Chicago Fire und kommt bei den Schweizern auf der Zehnerposition zum Einsatz. Gutes Omen für die Eidgenossen: Bei der WM 2018 in Russland trafen sie in der Vorrunde ebenfalls auf Brasilien (1:1) und Serbien (2:1). Damals gab es aus diesen beiden Spielen vier Punkte, hinter Brasilien gelang der Einzug ins Achtelfinale. Das ist jetzt auch wieder das Minimalziel – wenn‘s sein muss auch mit Spektakel.

Dusan Vlahovic soll bei Serbien für die Tore sorgen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

SERBIEN - Der Haaland-Klon

Groß, schnell und torgefährlich: Stürmer Dusan Vlahovic hat noch etwas Respekt vor dem norwegischen Überflieger, einem Vergleich weicht er aber nicht aus.

Und täglich grüßt das Murmeltier, dürfte sich die serbische Nationalmannschaft rund um die Auslosung gedacht haben: Auf Brasilien und die Schweiz traf das Team schon bei der WM 2018 in Russland. Damals verloren die Serben das entscheidende Gruppenspiel gegen die Schweiz in der letzten Minute und schieden aus.

Jetzt ist die Qualität der Mannschaft deutlich höher. Aus einem Team von zahlreichen Individualisten sticht einer noch hervor: 1,90-Meter-Sturmkante Dusan Vlahovic weiß seinen Körper geschickt in Zweikämpfen einzusetzen, ist schnell und torgefährlich. Nicht umsonst gilt er unter vielen Experten als Haaland-Klon, eine Kopie des norwegischen Toptorjägers Erling Haaland. „Es mag vielleicht vermessen sein, doch mit harter Arbeit und der richtigen Einstellung kann auch ich sein Niveau erreichen“, sagte Vlahovic in einem Gespräch mit der Fifa. Im Winter wechselte er in der italienischen Serie A vom AC Florenz für knapp 82 Millionen Euro zu Juventus Turin, wo er zum Torgaranten geworden ist. Auch in der Nationalmannschaft weiß er, wo das Tor steht. In 16 Länderspielen gelangen dem 22-Jährigen acht Treffer.