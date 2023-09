Rücktritt vom Rücktritt: Onana spielt doch wieder für Nationalelf Kameruns

Nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war Torhüter André Onana aus der Nationalmannschaft von Kamerun zurückgetreten. Rund neun Monate später hat der 27 Jahre alte Schlussmann seine Entscheidung revidiert. Sein neuer Klub Manchester United, für den er in diesem Sommer seinem vorherigen Arbeitgeber Inter Mailand den Rücken gekehrt hatte, veröffentlichte am Montag ein ausführliches Statement des Keepers.

„In den letzten Monaten wurde ich mit Prüfungen konfrontiert, die von Ungerechtigkeit und Manipulation geprägt waren. Doch meine unerschütterliche Liebe und Verbundenheit zu meinem Heimatland Kamerun sind ungebrochen“, wird Onana in der Mitteilung zitiert. Auf konkretere Umstände, die mit seiner Aussage angesprochen wurden, ging der 27-Jährige nicht näher ein. Stattdessen brachte er seine Motivation, das Land als Nationalkeeper zu repräsentieren, zum Ausdruck. Diese sei „seit meiner Jugend ungebrochen, und dieses Streben bleibt ein untrennbarer Teil meiner Identität. Nichts und niemand kann diese Überzeugung erschüttern“, so Onana weiter.

Kamerun befindet sich aktuell inmitten der Qualifikationspartien für den Afrika-Cup. Dort geht es am Dienstag der kommenden Woche gegen Burundi. Die Endrunde des Turniers wird schließlich im Januar und Februar 2024 ausgetragen. Onana würde im Fall einer Teilnahme bis zu vier Premier-League-Spiele von Manchester United verpassen.

„Mein Engagement für Kamerun ist ungebrochen.“ Onana über seinen Rücktritt vom Rücktritt

Der Torhüter war schon während der WM in Katar aus dem Kader von Nationaltrainer Rigobert Song geflogen, nachdem er im ersten Turnier-Spiel gegen die Schweiz (0:1) noch über die volle Spieldistanz zwischen den Pfosten gestanden hatte. Als Grund wurden nicht näher benannte disziplinarische Vorkommnisse angeführt. „André wollte ausscheren“, hatte Song erklärt: „Es ist wichtig, dass wir alle hier Teamgeist, Disziplin und Respekt zeigen.“ Laut Medienberichten hatte Verbandspräsident Samuel Eto‘o noch einmal versucht, zwischen Onana und Song zu vermitteln, sei dabei aber ohne Erfolg geblieben.

Entsprechende Differenzen scheinen nun ausgeräumt zu sein. „In der Welt des Fußballs, wie auch im Leben, gibt es entscheidende Momente, in denen entscheidende Entscheidungen getroffen werden müssen“, zeigt sich Onana überzeugt von seiner Rolle rückwärts: „Mein Engagement für Kamerun ist ungebrochen, und ich bin entschlossen, meinen Teil zum Gedeihen des Landes beizutragen.“