Polen sucht Lewandowski-Nachfolger: Auf diese Spieler hofft eine ganze Nation

Die Zeit von Robert Lewandowski in der polnischen Nationalmannschaft geht wohl dem Ende entgegen. Schon nach dem Achtelfinalaus bei der WM in Katar beschäftigte sich der 34-Jährige mit einem Rücktritt. „Es ist schwer, das jetzt zu sagen. Von der körperlichen und sportlichen Seite habe ich da keine Angst, aber es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen könnten, dass das dies hier die letzte Weltmeisterschaft war“, sagte der Stürmer-Star des FC Barcelona Anfang Dezember. Über ein halbes Jahr später ist klar: Lewandowski ist geblieben und macht mindestens bis zur Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024 weiter – vorausgesetzt Polen packt die Qualifikation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor dem Testspiel gegen das DFB-Team am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau drängt sich eine Frage auf: Wie soll es nach der Lewandowski-Ära weitergehen? Ein paar Spieler rücken bereits in den Fokus, einen neuen Stürmerstar sucht man in Polen aber vergebens. Am ehesten könnte wohl ein Profi aus der Bundesliga diese Rolle übernehmen. Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg ist eines der größten Offensiv-Talente im polnischen Fußball. Und er schaut sich schon jetzt einiges von seinem Teamkollegen im Nationalteam ab. „Robert hilft jungen Spielern wie mir, er gibt wertvolle Tipps, sagt, was man besser machen kann. Oder wie man sich in bestimmten Situationen auf dem Platz verhalten sollte. Wenn er sieht, dass du Probleme hast, kommt er zu dir und spricht mit dir darüber“, sagte der 21-Jährige im Interview mit der AZ/WAZ, die wie der SPORTBUZZER zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehören.

Kaminski ist aber nicht wie Lewandowski der klassische Mittelstürmer. Der 1,79 Meter große Zehn-Millionen-Zugang aus dem vergangenen Sommer kommt eher über die Außenbahnen, ist bei Wolfsburg-Trainer Niko Kovac noch nie im Zentrum aufgelaufen. Dass er aber auch Tore schießen kann, zeigte der 21-Jährige im Saisonendspurt, als er drei Treffer in sechs Spielen markierte. „Ich hoffe, ich kann einen ähnlichen Weg wie Robert gehen“, sagte er. Ähnlich würde in Polen schon reichen. Schließlich gibt es einen Typen wie Lewandowski wohl nur einmal in der Geschichte. Noch nie wurde ein anderer Sportler so gefeiert wie der frühere Angreifer von Borussia Dortmund und FC Bayern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So einen Stellenwert zu erreichen, dürfte auch für Nicola Zalewski von der AS Rom schwierig werden. Der 21-Jährige ist mit ähnlichen Qualitäten wie Kaminski ausgestattet und in jungen Jahren schon Stammspieler unter Star-Trainer José Mourinho. Zalewski ist gefühlt mehr ein Italiener als ein Pole. Er wuchs in der Nähe von Rom auf, durchlief dort erst die Fußballschule der Giallorossi und später auch die Jugend-Teams des Klubs. Im Mai 2021 debütierte er im Halbfinale der Europa League gegen Manchester United, ein Jahr später gewann er die Conference League mit Rom.

Der BVB wurde bereits im vergangenen Jahr mit dem Angreifer in Verbindung gebracht – schließlich machte man mit den polnischen Nationalspielern Jakub „Kuba“ Błaszczykowski, Lukasz Piszczek und eben Lewandowski beste Erfahrungen. Am ehesten könnte man Zalewski mit Błaszczykowski vergleichen, auch er ist mit 1,75 Metern alles andere als eine Sturmkante. Und Mourinho ist ein großer Fan von ihm. Für „The Special One“ ist Zalewski ein „wertvolles Talent“. Aber eben auch kein Lewandowski-Nachfolger.

Bei einem weiteren polnischen Nachwuchsstar lässt sich die Frage nach einer möglichen fußballerischen Erbschaft des Nationalhelden schnell beantworten – auch Jakub Kiwior ist vom Lewy-Level weit entfernt. Zudem dürfte er als Verteidiger kein ähnliches Standing erreichen. Doch der 23-Jährige ist ein Typ, auf den man in Polen stolz schaut. Er ist neben den Stars Lewandowski und dem 29 Jahre alten Piotr Zielinski von der SSC Neapel einer der Spieler, die noch bei einem großen europäischen Klub spielen. Und zwar beim FC Arsenal in der Premier League.

Arsenal-Trainer Arteta setzt in Zukunft auf Kiwior

Bei den Gunners rückte der 23 Jahre alte Innenverteidiger nach seinem Winter-Wechsel in diesem Jahr aber erst in der Saisonschlussphase und nach dem Titel-Patzer in den Fokus. Kiwior kam regelmäßig zum Einsatz, stand in den vergangenen fünf Premier-League-Partien immer in der Startelf. Der Verteidiger wurde schon mit 16 Jahren im Ausland ausgebildet und landete über den RSC Anderlecht zunächst in der Slowakei bei FK Zeleziarne Podbrezova. Nur sieben Monate später verpflichtete MSK Zilina den Polen und verkaufte ihn im Sommer 2021 für 2,4 Millionen Euro an Spezia Calcio. Die Italiener machten mit Kiwior ein richtig gutes Geschäft und transferierten ihn im Januar für 25 Millionen Euro zu den Gunners – Borussia Dortmund scheiterte damals mit einer 22-Millionen-Offerte.

„Ich habe Jakub seit einiger Zeit beobachtet. Wir freuen uns jetzt alle darauf, seine weitere Entwicklung bei uns zu sehen“, sagte Arsenal-Sportdirektor Edu nach dem Transfer. Und diese Entwicklung stockte zunächst, bis Gunners-Trainer Mikel Arteta den 23-Jährigen gegen den FC Chelsea in die Startelf orderte. „Ich war mit Jakub zufrieden“, sagte der Chef-Coach nach dem London-Derby: „Es war eine große Aufgabe und Herausforderung für ihn.“ Spiele wie die gegen das DFB-Team am Freitag dürften auch in diese Kategorie fallen. Kiwior, Kaminski und Co. können zumindest schon einmal beweisen, dass der polnische Fußball auch ohne einen irgendwann fehlenden Lewandowski noch viel zu bieten hat.