Kanada bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den kanadischen Kader.

Kanada im Schnellcheck

Trainerin Beverly Priestman

WM-Teilnahmen 8 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg 4. Platz (2003)

Fifa-Weltrangliste 7. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Kanada bei der WM 2023?

Kanada spielt in Gruppe B. Dort trifft das Team auf Irland, Australien und Nigeria.

Wann spielt Kanada bei der WM 2023?

Das ist der Spielplan von Kanada bei der WM:

Nigeria – Kanada | Freitag, 21.7.2023, 4.30 Uhr MESZ in Melbourne (Übertragung im ZDF-Livestream)

Kanada – Irland | Mittwoch, 26.7.2023, 14 Uhr MESZ in Perth (TV-Übertragung im ZDF)

Kanada – Australien | Montag, 31.7.2023, 12 Uhr MESZ in Melbourne (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der kanadische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Sabrina D‘Angelo (FC Arsenal)

Lysianne Proulx (AS Varennes)

Kailen Sheridan (San Diego Wave)

Abwehr

Vanessa Gilles (Olympique Lyon)

Shelina Zadorsky (Tottenham Hotspur)

Allysha Chapman (Houston Dash)

Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

Jayde Riviere (Manchester United)

Kadeisha Buchanan (FC Chelsea)

Gabrielle Carle (Washington Spirit)

Mittelfeld

Rebecca Quinn (OL Reign)

Simi Awujo (University of Southern California)

Jessie Fleming (FC Chelsea)

Julia Grosso (Juventus FC)

Sophie Schmidt (Houston Dash)

Sturm

Cloé Lacasse (SL Benca)

Adriana Leon (Manchester United WFC)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Nichelle Prince (Houston Dash)

Deanne Rose (Reading FCW)

Evelyne Viens (Gotham FC)

Olivia Smith (Penn State Nittany Lions)

Jordyn Huitema (OL Reign)

RND/mos