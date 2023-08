Neunmal FC Bayern: Das sind die zehn Rekord-Zugänge der Bundesliga

Live Liveticker zum Nachlesen

Holstein Kiel gewinnt mit 2:0 beim FC Gütersloh – Fridjónsson trifft doppelt

Holstein Kiel hat den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals geschafft. Der 2:0-Sieg beim FC Gütersloh war am Ende ein hartes Stück Arbeit. Der Regionalligist aus Ostwestfalen lieferte der KSV einen engagierten Pokalkampf. Zwei Tore von Fridjónsson entschieden die Partie am Ende zugunsten der Störche. Der Liveticker zum Nachlesen.