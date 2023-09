Kane mit Tor im „Battle of Britain“ – Spanien zerlegt Zypern

Testspiel:

Schottland - England 1:3 (0:2)

England hat auch dank Bayern-Stürmer Harry Kane in einem Testspiel gegen Schottland gewonnen. Beim 3:1 (2:0)-Erfolg der „Three Lions“ am Dienstagabend in Glasgow sorgte der 30-Jährige mit seinem Tor in der 81. Minute für den Endstand. Zuvor hatten bereits Phil Foden (32.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (35.) die Gäste in Führung gebracht. Ein Eigentor des englischen Verteidigers Harry Maguire (67.) hatte die Partie zwischenzeitlich wieder spannend gemacht.

EM-Qualifikation:

Italien - Ukraine 2:1 (2:1)

Im Spitzenspiel der EM-Quali-Gruppe C hat Italien die Ukraine geschlagen. Die Italiener dominierten in Mailand die erste Halbzeit. Nach einem Ballverlust von Yukhym Konoplya im bediente Mattia Zaccagni seinen Mitspieler Davide Frattesi, der zum 1:0 einschob (12.). Frattesi markierte auch den zweiten Treffer, als der Ball nach einem Schussversuch Pingpong spielte und vor den Füßen des Spielers von Inter Mailand landete. Die Ukrainer kamen jedoch noch vor der Pause durch Andriy Yarmolenko zurück (42.). In der zweiten Halbzeit gelang es der Ukraine nicht mehr, das Spiel auszugleichen. Die Italiener übernehmen mit sieben Punkte den zweiten Platz in der Gruppe C, die Ukraine hat mit derselben Punktzahl jedoch noch alle Chancen auf die EM-Qualifikation.

Spanien - Zypern 6:0 (2:0)

Die spanische Nationalmannschaft hat ihre Pflichtaufgabe gelöst und mit 6:0 (2:0) gegen Zypern gewonnen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente dominierte das Spiel von Beginn an und ließen in Granada nichts anbrennen. Den Auftakt machte Gavi, der nach einer Flanke von Nico Williams richtig stand und den Ball an Zyperns Torwart Joël Mall ins Tor schoss (18.). Auch das zweite Tor legte Nico Williams auf. Seine gefühlvolle Hereingabe vollendete Mikel Merino (33.). In der zweiten Halbzeit trafen noch Joselu (70.), Ferran Torres (73., 83.) und Álex Baena (77.). Die Spanier feierten damit den dritten Sieg im vierten Spiel (9 Punkte) und rangieren in der Gruppe A hinter Schottland (15 Punkte). Zypern bleibt mit 0 Punkten auf dem letzten Platz.

Die Ergebnisse der weiteren EM-Qualifikationsspiele:

Schweden - Österreich 1:3 (0:0)

Schweiz - Andorra 3:0 (0:0)

Israel - Belarus 1:0 (0:0)

Norwegen - Georgien 2:1 (2:0)

Malta - Nordmazedonien 0:2 (0:2)

Belgien - Estland 5:0 (2:0)

Rumänien - Kosovo 2:0 (0:0)

