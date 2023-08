Kane gelandet – FCB-Wechsel naht: Alle Entwicklungen im Liveticker

Der FC Bayern München will Harry Kane möglichst noch an diesem Freitag als Zugang präsentieren. Der Deal nahm in der vergangenen Nacht an Fahrt auf. Berichten zufolge einigten sich Tottenham Hotspur und die Münchner auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro für den Torjäger. Es stehe nur noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift aus, heißt es. Doch wie schnell geht es nun wirklich? Hier gibt es die wichtigsten Entwicklungen und Details im Liveticker!

Bei der Ablösesumme würde der FC Bayern eine Schallmauer durchbrechen. Zu den mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kämen wohl Gehaltszahlungen in Höhe von rund 100 Millionen für einen kolportierten Vierjahresvertrag hinzu. Kane würde damit mit Abstand zum Rekordeinkauf der Bundesliga werden. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte.