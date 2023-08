Kantersiege für Bundesligisten: Hertha und Stuttgart locker weiter

Carl-Zeiss Jena – Hertha BSC 0:5 (0:1)

Der Fehlstart von Zweitligist Hertha BSC in die Zweitliga-Saison ist erst einmal abgeschüttelt. Nach zwei Liga-Niederlagen zum Pflichtspielstart setzte sich die Mannschaft von Coach Pal Dardai setzte sich am Samstagmittag mit 5:0 (1:0) beim Regionalligisten Carl-Zeiss Jena durch. Bis zur Pause gestaltete sich die Angelegenheit für die Berliner noch recht mühsam. Zwar brachte Palko Dardai (7. Minute) den Hauptstadtklub früh in Führung, aber für weitere Treffer reicht es erst nach dem Seitenwechsel. Dann entwickelte sich eine klare Angelegenheit. Binnen zwölf Minuten erhöhten Neuzugang Haris Tabakovic (47.), Kapitän Marco Richter mit einem Blitz-Doppelpack (49./52.) und Filip Uremovic (59.) auf 5:0. Mit dem ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison atmet die Hertha durch und hat Selbstvertrauen für das Topspiel beim Hamburger SV am nächsten Samstagabend (20.30 Uhr, Sport1 und Sky) gesammelt.

TSG Balingen – VfB Stuttgart 0:4 (0:3)

Der VfB Stuttgart hat im Lokalduell mit Regionalligist TSG Balingen in Reutlingen schon vor der Halbzeit alles klar gemacht. Nur etwas mehr als 75 Kilometer trennen die beiden baden-württembergischen Städte – doch die Qualitätsunterschiede zwischen dem Bundesligisten und dem unterklassigen Badenpokal-Sieger war schnell zu erkennen. Das Team von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ließ erst gar keine Zweifel aufkommen. Die Tore für die Stuttgarter erzielten Enzo Millot (25. Minute), Silas (35.), Serhou Guirassy (43.) und Wataru Endo (55.). Kurz vor dem Abpfiff lief noch ein Flitzer auf den Rasen, der erst nach einigen Momenten von den Ordnern eingefangen wurde. Stuttgart startet am kommenden Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky) in die Bundesliga.