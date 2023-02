﻿Karl Geiger: Darauf kommt es bei der WM in Planica an

In Planica ist Karl Geiger Skiflug-Weltmeister geworden – wie kommt er mit den kleineren Schanzen klar? Das zeigt sich am Samstag, wenn bei der Ski-WM die Entscheidung auf der Normalschanze ansteht. Im Gespräch mit dem RND erklärt der Deutsche, auf was es bei den schwierigen Schanzen in Slowenien ankommt.

An Planica hat Karl Geiger gute Erinnerungen. 2020 wurde er in dem slowenischen Tal Weltmeister im Skifliegen. Das Problem aus Sicht des Oberstdorfers: Bei der aktuellen WM, dem zweiten Saisonhöhepunkt der Skispringer nach der Vierschanzentournee, geht es nicht auf die riesige Anlage, sondern auf die kleinere Normalschanze und die Großschanze. Und diese Anlagen, erzählt Geiger im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), kennt er nicht so gut. „Auf der kleinen Schanze war ich im Winter noch nie, bin dort nur im Sommer gesprungen. Das ist nicht ganz einfach.“

Wie so oft im Skispringen steckt der Teufel im Detail. „Die Normal- und die Großschanze sind relativ ähnlich“, beginnt Geiger seine fachmännische Erklärung über die Tücken der beiden WM-Schanzen. „Vom Schanzenrhythmus, wie man den Sprung ansetzen und in den Flug transportieren muss, steht man relativ hoch draußen, fällt unten eher runter. Man muss darum gut Höhe und Geschwindigkeit mitnehmen“, fährt der 30-Jährige fort. „Es ist nicht so einfach, einen wirklich guten Sprung zu haben.“

Die Erfahrung, dass alles nicht so einfach ist, haben die deutschen „Adler“ in diesem Winter mehrfach machen müssen. „Die Saison war von Höhen und Tiefen geprägt“, gibt Geiger zu. Die Vierschanzentournee verlief ohne Chance auf einen deutschen Sieger. Zuletzt gab es in Lake Placid (USA) und Rasnov (Rumänien) immerhin zwei Tagessiege für den wiedererstarkten An­dreas Wellinger sowie einen vierten und einen dritten Platz für Geiger. Allerdings hatten in Rumänien viele Nationen ihren Topspringern die Reisestrapazen kurz vor der WM erspart, sie stattdessen zum Trainieren geschickt. „Für uns als Team war es mit Sicherheit die beste Variante, das Rasnov-Wochenende mitzunehmen. Dort gab es eine kleine Schanze, und wir starten nun auch in Planica auf der kleinen Schanze“, verteidigt Geiger das Vorgehen der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Die erste WM-Entscheidung bei den Männern fällt am Samstag

Vier WM-Entscheidungen stehen für die Männer an, die erste fällt an diesem Samstag (17 Uhr, ZDF und Eurosport) im Einzel auf der Normalschanze. Es folgen das Mixed auf der Normalschanze am Sonntag (17 Uhr, ZDF und Eurosport), das Einzel auf der Großschanze am 3. März und einen Tag später der Teamwettbewerb von der Großschanze. Dort glaubt Geiger, „wenn wir alle am oberen Limit springen, dass wir dann um die Medaillen mitkämpfen können“.

Auf Ansagen für das Einzel verzichtet der Allgäuer. „Man reist zur WM an, weil man vorne mitmischen will. Aber meine Zielsetzung ist, gute Sprünge zu zeigen und den Trend, den ich in den vergangenen Wochen angefangen habe, fortzusetzen und jeden Tag meine optimale Leistung abzurufen“, sagt Geiger. Bei der WM 2021 sammelte er vier Medaillen ein – Silber und Bronze in den Einzelspringen, Gold im Team und im Mixed.

Geiger freut sich auf Stimmung in Planica

Schönheitsfehler aus Sicht der Athleten damals: Coronabedingt waren keine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Anlage. Das wird in Planica anders sein. „Die Kulisse ist immer ein Zuckerbrot. Es ist megacool, wenn Zuschauer da sind und Stimmung ist“, sagt Geiger, der aber einschränkt: „Sein Zeug“, also das Springen, müsse jeder allein schaffen. „Ob niemand da ist oder 20.000 spielt dafür keine Rolle.“ Vor zwei Jahren hat er „sein Zeug“ bei der WM gut gemacht. Eine Hilfe? „Direkt transportieren lässt sich das nicht“, meint Geiger. „Aber es hilft zu wissen, dass ich auch in Drucksituationen funktioniere.“ Und das hat er in Planica schon – wenn auch auf einer anderen Schanze.