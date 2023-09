Torwart-Routinier Schmeichel findet neuen Klub

In der Länderspielpause

Liveticker: Holstein Kiel im Testspiel beim Rotenburger SV

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet in der Länderspielpause ein Testspiel beim niedersächsischen Oberligisten Rotenburger SV. Anstoß im Ahe-Stadion in Rotenburg (Wümme) ist am Mittwoch um 18 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!