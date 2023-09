Doppelter Kimmich-Zoff: die spannendsten Szenen der DFB-Katar-Doku

Es ist ein tiefer Einblick in die Seele der deutschen Nationalmannschaft: Monatelang hat Amazon Prime Video das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit Kameras begleitet. Bei der Weltmeisterschaft in Katar und auf dem Weg zum Turnier sind zahlreiche Eindrücke auf und abseits des Platzes entstanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vierteilige Doku wird an diesem Freitag veröffentlicht. Einen Tag später (20.45 Uhr, RTL) kommt es für das DFB-Team in Wolfsburg zum Wiedersehen mit WM-Gruppengegner Japan, am 12. September (21 Uhr, ARD) geht es in Dortmund gegen Frankreich. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat die ersten drei Dokufolgen vorab sehen können.

Folge eins

Eine wichtige Rolle nimmt Joshua Kimmich ein. Er eckt an, es gibt gleich zwei Konflikte mit Teamkollegen. Einmal gerät der Profi des FC Bayern München in der Kabine mit Niklas Süle aneinander. „Wie redest du mit mir auf dem Platz? Ich sag’ dir etwas ganz Normales, was Inhaltliches“, brüllt er. Verteidiger Süle baut sich vor ihm auf und erwidert: „Laber mich nicht voll, ich sag’ dir’s!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Szene später entbrennt ein Streit zwischen Kimmich und Antonio Rüdiger im Training. „Man sagt dir Sachen …“, meint Rüdiger, wird von Kimmich unterbrochen: „Was sagst du?“ Rüdiger: „Ich gebe dir Anweisungen.“ Kimmich ist nicht zu beruhigen: „Du sagst es nie ins Gesicht, du sagst es immer hintenrum.“ Danach folgt ein O-Ton Kimmichs in ausgeruhter Gesprächssituation, in der er das Verhalten einordnet: „Elf Kimmichs wären auch nicht gut. Dann würde es nur ein Aneinandergeraten geben.“

Joshua Kimmich (links) und Antonio Rüdiger sprechen sich aus. © Quelle: Amazon Prime Video

Folge zwei

In Vorbereitung auf das erste WM-Spiel gegen Japan zeigt das Trainerteam um Flick ein Video über Graugänse. Es soll den Mannschaftsgeist wecken. Fünf Kernpunkte will der Bundestrainer herausarbeiten. Etwa „Wir geben uns Auftrieb“ und „Wir beschützen uns gegenseitig!“ Eine Maßnahme, die wenig mit Fußball zu tun hat – sie wirkt etwas angestaubt, für eine Gruppe junger Männer vor ihrem Karrierehöhepunkt. Am Ende sagt Flick: „Graugänse haben ein System entwickelt, wo sie Unglaubliches schaffen, wenn sich alle an die Regeln halten.“

Die DFB-Spieler sehen eine Doku über Graugänse als Teambuilding-Maßnahme. © Quelle: Amazon Prime Video

Folge drei

Der Bundestrainer mahnt mehrfach Pünktlichkeit an. Erst kommt Armel Bella-Kotchap zur Besprechung zu spät, dann Julian Brandt. „Jetzt sag‘ ich zu diesem Thema noch ein letztes Mal etwas, das hat etwas mit Respekt zu tun“, wird Flick lauter. Das Fehlverhalten bleibt aber unbestraft. Zudem gibt es mehrere Szenen, in denen das Team eher emotionslos wirkt. Nach der Niederlage gegen Japan fordert Flick eine offene Diskussion. Kimmich und Thomas Müller äußern Bedenken, gehen sogar mit der Ausrichtung ihres Trainers kritisch um. Aber fast alle schweigen. „Ihr könnt ruhig mal Emotionen zeigen“, sagt Flick – doch es bleibt still.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unzufrieden zeigt sich der DFB-Coach vor der Pressekonferenz gegen Spanien, zu der er rund anderthalb Stunden lang vom Camp aus in Katars Metropole Doha fährt. Allein, ohne Spieler, trotz Vorgabe des Weltverbandes Fifa. Das Presseteam will Flick vorbereiten, mit etwaigen Nachfragen dazu souverän umzugehen, er zeigt sich aber trotzig. Flick: „Weiß ich noch nicht.“

„Jetzt sag’ ich zu diesem Thema noch ein letztes Mal etwas, das hat etwas mit Respekt zu tun.“ Bundestrainer Hansi Flick beschwert sich über Verspätungen

Bemerkenswert: Vor dem zweiten Spiel gegen Spanien (1:1) hält Niclas Füllkrug die Teamansprache, obwohl der Torjäger nur Joker und ohnehin DFB-Debütant ist. Füllkrug: „Lasst uns rausgehen und die Spanier weghauen.“

Die Doku direkt vor dem Test gegen WM-Gegner Japan zu zeigen, birgt Zündstoff. Alle sprechen so wieder über die bittere Pleite. Nach Sportbuzzer-Informationen lag der Veröffentlichungszeitpunkt aber komplett in den Händen von Amazon. Der DFB hatte nach Abschluss des Vertrags überdies keinen Einfluss auf die Szenen – es sei denn, faktische Fehler wären aufgefallen. Während das für den Verband nun ein klassisches Eigentor ist, eröffnet sich den Fans ein kaum geschönter Blick hinter die Kulissen.