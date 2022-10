﻿Katar-Ligaboss skizziert Zukunft nach WM: „Wir wollen zwölf RB Leipzigs haben“

In Katars höchster Fußballliga spielt aktuell Ex-Bayern-Star Javi Martínez. Im Interview mit dem RND erklärt Ligachef Ahmed Khellil Abbassi (Kreis), dass der Verband bald vermehrt auf junge Talente setzen will.

Es ist drückend heiß Ende September in Doha, selbst am Abend herrschen noch rund 35 Grad, als Javi Martínez offenbar die Lust vergeht. Im Spiel seines Klubs Qatar SC im Ooredoo Cup gegen Umm Salal SC holt der ehemalige spanische Fußballprofi des FC Bayern München kurz vor der Halbzeit nach einem Foul seines Gegenspielers zum Schlag aus. Rote Karte, direkt mit dem Halbzeitpfiff beim Stand von 1:2, der Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger darf duschen gehen.

Auf den Rängen bleibt es ruhig. Die Aktion von Martinez sehen weniger als 50 Zuschauer im Al-Ahli-Stadion in Doha, der Hauptstadt des WM-Gastgebers Katar. Der Ooredoo Cup ist nur ein Lückenfüller in Länderspielpausen, um jungen Spielern jene Spielpraxis zu ermöglichen, die sie in der Qatar Stars League (QSL) und dem regulären Pokalwettbewerb nicht bekommen.

Geht es nach Ahmed Khellil Abbassi, dem Chef der QSL, soll sich das bald ändern. Er will mehr hochtalentierte Nachwuchsspieler anwerben, die bei den derzeit zwölf Klubs der ersten Liga weitergebildet werden – und alternden Stars, die für ein fürstliches Gehalt ihren Karriereabend in der Wüste verbringen, Beine machen. Im Gespräch im 25. Stock des Al Biddha Towers, in dem die sportlichen Organisationen des Emirates ihren Sitz haben, verrät Abbassi mit Blick auf die umliegenden Hochhäuser Dohas seine Visionen für die Zukunft des katarischen Klubfußballs.

Herr Abbassi, Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch. Woher kommt das?

Ich habe einige Zeit in Aachen gelebt und später in Eupen im deutschsprachigen Ostbelgien studiert.

Nun arbeiten Sie daran, die Qatar Stars League auf ein neues Level zu heben. Auf der Fußballlandkarte spielt die Liga quasi keine Rolle. Wo steht die QSL momentan?

Wir sind die zweitbeste Liga Asiens. Das ist überhaupt nicht genug für uns. Unser Anspruch ist, viel weiter vorne zu stehen. Nicht nur in Asien, sondern überall auf der Welt. Daher haben wir eine neue Strategie entwickelt. Wir wollen nicht mehr die Liga sein, in die ältere Spieler kommen, um gutes Geld zu verdienen, noch einmal zwei, drei Jahre Urlaub machen, aber keine ansprechende Leistung mehr zeigen.

So wie Javi Martínez, dem offenbar hin und wieder nach 45 Minuten die Lust zu vergehen scheint, wie wir gesehen haben. Wie sieht Ihre neue Strategie konkret aus?

Um fair zu sein: Das passiert nicht ständig. Dennoch haben wir entschieden, ein neues Konzept zu entwickeln. Weniger die Endstation für Ex-Stars, sondern die erste oder zweite Station neuer Talente, ehe sie zu großen Klubs wechseln. 18- oder 19-Jährige, die den Sprung in die europäischen Nachwuchsakademien nicht geschafft haben.

Abbassi: „Xavi repräsentiert genau das, was wir vorhaben“

Ist das dann gut genug für die von Ihnen formulierten Ansprüche?

Ja, denn gleiches gilt für unsere Trainer, damit sie junge Spieler hervorragend ausbilden können. Wir schauen uns an, wer der nächste Julian Nagelsmann sein kann. Ein gutes Beispiel dafür ist Xavi. Von Al Sadd, wo er vorher aktiv gespielt hat, ist er als überragender Trainer nach Barcelona zurückgekehrt. Xavi repräsentiert genau das, was wir vorhaben.

Zurück zum Profil der Spieler, die von Katars Klubs künftig unter Vertrag genommen werden sollen.

Gemeinsam als Liga wollen wir es schaffen, mithilfe von gutem Scouting eine Reihe von Talenten zu finden, die wir zu den Klubs holen. Wir haben klare Vorstellungen. Derzeit gibt es zwölf Klubs in der Liga. In den kommenden ein bis zwei Jahren wollen wir auf zehn reduzieren, um das Niveau zu steigern. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren zehn oder zwölf RB Leipzigs zu haben.

50 Tage vor WM-Start: Wie bereit ist Gastgeber Katar für das Turnier? Eine Woche lang war RND-Reporter Roman Gerth in Katars Hauptstadt Doha unterwegs – Einblicke in die Vorbereitungen des WM-Gastgebers. © Quelle: RND

Sie meinen eher Red Bull Salzburg in Österreich, wo seit Jahren Toptalente wie Erling Haaland entdeckt und zu Weltstars geformt werden.

Im Grunde schon. Aber wir denken größer. Deswegen nenne ich Leipzig als Vorbild – eine Mannschaft, die stets zu den besten drei Teams der Bundesliga zählt, im Champions-League-Halbfinale stand und den Pokal gewonnen hat. Klubs aus der QSL sollen das Ziel haben, den Titel in der Asian Champions League zu holen.

Der Katar-Plan: Auffangbecken für Talente

Al Sadd, der ehemalige Arbeitgeber von Xavi, gewann in drei der vergangenen vier Jahre die Meisterschaft. Dort spielt rund die Hälfte aller aktuellen Nationalspieler Katars. Wie verhindern Sie, dass alle Talente zum besten Verein wechseln?

Das wollen wir verändern. Es ist Teil unserer Strategie, wie wir die Nationalspieler in den meisten Mannschaften unterbringen.

Wie soll ich mir das vorstellen – einen Verteilerschlüssel für Nationalspieler?

Nein, aber jeder Spieler will den großen Sprung schaffen. Das gelingt nur, wenn er regelmäßig spielt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Liga auf einem hohen Niveau ausgeglichen genug ist.

Bei all dem stellt sich eine Frage: Wieso sollten Talente aus Europa oder Afrika nach Katar kommen, anstatt nach Salzburg zu gehen – abgesehen von der Option, mehr Geld zu verdienen?

Ganz einfach: Viele schaffen es nicht dorthin oder zum FC Bayern, obwohl sie gute Talente sind. Sie kommen zu uns, dadurch steigert sich die Qualität unserer Liga, weitere gute junge Spieler werden folgen. Sie spielen hier in den modernsten Stadien der Welt. Der Druck ist geringer als in Europa.

War die Chinese Super League ein warnendes Beispiel für Sie, dass die Hoffnung auf Aufmerksamkeit durch alternde Stars allein keinen nachhaltigen Erfolg bringt?

Das ist und war ein völlig anderes Konzept, schon immer. Einige Spieler dieser Kategorie hatten wir bei uns, aber durchaus auch diejenigen, die noch unter 30 waren und sich entschieden haben, in dieser Phase der Karriere trotzdem nach Katar zu kommen. Doch auch diese Spieler haben nicht immer bewiesen, dass sie ihr hohes Gehalt wert sind.

Im Al Biddha Tower in Doha, wo die wichtigsten Sportorganisationen Katars (unter anderem das WM-OK, die Liga etc.) ihren Sitz haben, interviewte RND-Reporter Roman Gerth Katar-Ligaboss Ahmed Khellil Abbassi in dessen Büro im 25. Stock mit Blick auf die Stadt. © Quelle: Privat

Werden in der Qatar Stars League künftig keine ehemaligen Spitzenspieler mehr auflaufen?

Das will ich nicht ausschließen. Doch ein Spieler, der vor sieben Jahren einer der Besten der Welt war und das schönste Tor einer WM geschossen, aber bei allen seinen Arbeitgebern Probleme gemacht hat, wird künftig garantiert nicht mehr in die QSL kommen.

Katar hat vor Heim-WM „viel richtig gemacht“

Sie sprechen von James, der von Al-Rayyan in diesem Sommer nach einigen Diskrepanzen in die griechische Liga zu Olympiakos Piräus gewechselt ist.

Ich nenne keinen Namen. Die Botschaft ist klar: Wir ändern unsere Strategie, so etwas wollen wir künftig nicht mehr sehen.

Sie waren in der Vergangenheit auch Direktor für die Nationalmannschaften, so etwas wie der Oliver Bierhoff Katars. Welche Rolle kann das Team von Nationaltrainer Felix Sanchez beim WM-Heimturnier spielen?

Mit dem Sieg der Asienmeisterschaft 2019 haben wir gezeigt, dass viel richtig gemacht wurde. Es steht eine Mannschaft auf dem Platz, die wir seit einigen Jahren vorbereitet haben für das anstehende Turnier. Viele aus dem Asienmeisterteam haben bei der U20-WM gespielt, waren dabei, als Katar als Gastteam bei der Copa America in Südamerika, dem Gold Cup in Nord- und Mittelamerika und der WM-Qualifikation in Europa teilgenommen hat.

Wäre ein Vorrundenaus demnach enttäuschend?

Das würde ich nicht sagen. Ich möchte die Ansprüche schlicht nicht am Einzug ins Achtelfinale festmachen – auch wenn wir in Russland gesehen haben, was als Gastgeber möglich ist, selbst als Außenseiter.