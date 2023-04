﻿Katars WM-Organisationschef: „Alles ist bereitet für weitere große Events“

Wohl kein anderes Sportevent stand mehr in der Kritik als die Fußball-WM 2022 in Katar. Der Organisationschef Nasser Al-Khater wehrt sich im RND-Gespräch nun nochmals gegen die negativen Stimmen aus der Welt zur mangelnden Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit – und kündigt weitere Großevents im Wüstenstaat an.

Ein internationaler Sportmanagement-Kongress rund drei Monate nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft steigt kaum zufällig in Katars Hauptstadt Doha. Dort rollte noch bis zum 18. Dezember der Ball bei der umstrittenen Winter-WM. Auf der Bühne und in zahlreichen Workshops werden das Erbe der WM 2022 und die dortigen Konzepte analysiert sowie verschiedene Ideen ausgetauscht – all das jedoch möglichst wenig kritisch, ganz im Sinne des Gastgebers.

Einer der Referenten des Kongresses ist auch Nasser Al-Khater, Cheforganisator der WM. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) konfrontiert ihn vor Ort mit Fragen zu den heftigen Vorwürfen am Ausrichterland rund um das Turnier. Offizielle Interviewanfragen lehnte das Supreme Commitee for Delivery & Legacy (kurz: SC) mehrfach mit dem Verweis ab, dass sich die Organisation derzeit neu aufstelle. Al-Khater, als SC-Chef beim Turnier eine der führenden Figuren nach außen, steht zumindest für ein kurzes Gespräch zur Verfügung.

Nasser Al-Khater, wie blicken Sie mehr als drei Monate später auf all die Kritik zurück, die es rund um die WM gegeben hat?

Eigentlich denke ich nicht, dass ich derlei Fragen nach dem Ende der WM noch beantworten sollte. Aber gut. Wir haben immer gesagt, dass die Kritik, die wir erfahren haben, unbegründet war und nur auf Vorurteilen beruhte. Leider. Wir verfolgten den Ansatz, eine erfolgreiche WM zu organisieren. Darauf haben wir uns trotz aller Kritik immer fokussiert. Vielleicht hätte die deutsche Mannschaft sich auch besser auf den Fußball konzentrieren sollen.

Der massiv kritisierte Wüstenstaat wies stets vehement jegliche Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen im Wüstenemirat zurück. Über mehr als 6500 verstorbene Gastarbeiter berichtete die englische Tageszeitung „Guardian“, zunächst sprachen die Organisatoren gemeinsam mit der Fifa von drei, später von rund 40 Todesfällen, ehe das SC schließlich etwa 300 bis 400 Todesfälle einräumte.

Die Kritik an den Menschenrechten sind das eine gewesen, doch ging es auch um die von Ihnen als Organisator stets betonte Nachhaltigkeit des Turniers – diese Ankündigungen und Versprechungen werden ebenfalls stark bezweifelt.

Nur wenn wir insgesamt in einer nachhaltigen Welt leben, können wir eine wirklich nachhaltige WM veranstalten. Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit übergeordnet gelöst bekommen, dann sprechen wir auch über nachhaltige Sportmegaevents.

Bei allem Respekt: Mit dem Versprechen der nachhaltigen Ausrichtung sind Sie trotzdem schon bei der Bewerbung angetreten. Also wie sieht es konkret mit der Nachnutzung der insgesamt acht WM-Stadien aus? Sieben davon wurden neu gebaut.

Wir halten daran fest, das Stadion 974 zurückzubauen. Die anderen Stadien sollen letztlich auch von den katarischen Klubs genutzt werden. Eine der Arenen wird in Zukunft komplett als nicht sportliche Einrichtung genutzt.

Beim Ortsbesuch zeigt sich: Das 974, das wegen der Telefonvorwahl Katars (+974) aus ebenjener Anzahl an extra angefertigten Schiffscontainern besteht, steht weiterhin in der ursprünglichen Form an der Küste des Persischen Golfs. Wie das SC mitteilte, soll es bis zu den im Januar 2024 ausgetragenen Asienmeisterschaften in Betrieb bleiben und auch für das Kontinentalturnier genutzt werden. Ob es letztlich – wie ursprünglich geplant – tatsächlich abgebaut und in einem anderen Land wieder aufgebaut wird, bleibt ungewiss.

Das Finalstadion Lusail mit 80.000 Plätzen wurde stets als Beispiel für einen sofortigen Umbau für nicht sportliche Zwecke genannt. Noch steht auch dieses unverändert im gleichnamigen neuen Stadtviertel.

Zwei Stadien werden derzeit noch für entsprechende Umbaumaßnahmen in Betracht gezogen, eines davon ist das Lusail, das ist richtig.

Einige Sportstätten könnten auch für eine künftige Olympiabewerbung Katars bereitstehen oder umfunktioniert werden. Wie weit sind derartige Planungen?

Viele unserer Entscheidungen basieren auf dem Zukunftsplan, andere Sportgroßereignisse auszurichten oder sich um eine Ausrichtung zu bewerben. 2008 haben wir die „Nationale Vision 2030″ gestartet, und wir haben gesehen, dass die WM ein Beschleuniger sein konnte, um die Ziele zu erreichen, die dort festgeschrieben sind. Alles ist nun bereitet für weitere große Events, aber auch für die nächsten Schritte in Katars ökonomischer Zukunft abseits des Sports.