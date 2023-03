﻿Kehrtwende beim Containerstadion: WM-Arena 974 steht noch - zur Überraschung des DFB

Fußballfans aus aller Welt dürfte das Stadion 974 noch in bester Erinnerung sein. Sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 fanden in der in Anlehnung an die katarische Telefon-Ländervorwahl aus 974 Schiffscontainern bestehenden Spielstätte statt. Keine zwölf Stunden nach Abpfiff der Partie von Brasilien gegen Südkorea (4:1) fingen dann (angeblich) die Abbauarbeiten an – es kursierten sogar Bilder davon in den Medien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadionrückbau sollte direkt nach WM-Ende erfolgen

Offiziell wurden dabei sämtliche Planen und Gitter zur U-Bahn-Linie abgebaut. Der weitere Rückbau war unmittelbar nach Turnierende geplant. Die kaum nutzbare Arena sollte aus Nachhaltigkeitsgründen für Freizeit- und Grünflächen weichen – ein Besuch vor Ort beweist nun allerdings das Gegenteil: Das 974 steht noch exakt so wie während des Turniers.

Zwei Sicherheitsleute, die mit ihren Kollegen noch immer zahlreich rund um die WM-Arenen im Einsatz sind, und ein ehemaliger Stadionmitarbeiter sowie ein Mitglied des WM-Organisators vom Supreme Committee for Delivery & Legacy (kurz: SC) bestätigten dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) eine geplante Weiternutzung des Stadions für die Asienmeisterschaft im Januar 2024. Der Kontinentalwettbewerb findet im Wüstenstaat und damit in dem Land des aktuellen Titelträgers statt. Wie schon die Weltmeisterschaft wird das – ebenfalls ursprünglich für die Austragung im Sommer vorgesehene Turnier – wegen der Hitze auf die Winterzeit verlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dieses Stadion wird an einem anderen Ort der Welt wiederverwendet werden“, hatte Fifa-Präsident Gianni Infantino mit Blick auf das Containerstadion vorher gewohnt großspurig angekündigt. Dieser einmalige Vorgang sei „Teil des Vermächtnisses dieser Weltmeisterschaft, der Nachhaltigkeit der Weltmeisterschaft, des Nachdenkens über die Umwelt.“ Die Arena sollte als Paradebeispiel für die von Katar und der FIFA stets propagierte Nachhaltigkeitsstrategie der WM dienen, da sie weniger Baumaterial benötigte und so schnell und angeblich kostensparender erbaut werden konnte. Zudem hieß es, das Stadion könne problemlos andernorts wieder aufgebaut werden.

Kommuniziert wurde die Kehrtwende bislang öffentlich weder von der Fifa noch von Katar – und offenbar auch nicht innerhalb des Fußball-Weltverbandes. DFB-Präsident Bernd Neuendorf reagierte auf die RND-Information überrascht: „Wir hatten davon keine Kenntnis“, sagte der 61-Jährige, der an diesem Samstag ein Jahr im Amt ist, und kündigte an: „Wir werden der Sache nun aber nachgehen und uns bei der Fifa erkundigen.“

Finalstadion Lusail ebenfalls noch unverändert

Sieben der acht WM-Arenen – ursprünglich hatte das Emirat sogar zwölf in der einzigen Millionenmetropole geplant – wurden extra für die erste Winterendrunde der WM-Geschichte gebaut, einzig das Khalifa International Stadium (in dem Deutschland im ersten Gruppenspiel mit 1:2 gegen Japan verlor) gab es schon zuvor. Es war lediglich aufwendig renoviert worden.

Das Supreme Committee kündigte an, etwa aus dem Finalstadion Lusail ein Gemeindezentrum mit Schulen, Geschäften, Cafés, Sporteinrichtungen und Kliniken zu machen. Doch auch dort ist davon bisher nicht mal im Ansatz etwas zu sehen. Der 88.500 Zuschauer fassende goldene Koloss, in dem sich Lionel Messi mit Argentinien am 18. Dezember die WM-Krone aufsetzte, steht ebenfalls noch unverändert in der Wüste von Doha.