Bayern-Flirt Robert Sánchez wechselt zum FC Chelsea

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von Torhüter Robert Sánchez. Der Spanier kommt von Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion zu den Londonern und unterschreibt dort einen Vertrag über sieben Jahre. Das teilte der Klub am Samstagvormittag mit. Zu den Ablösemodalitäten machten die „Blues“ keine Angaben.

„Wir freuen uns sehr, Robert bei Chelsea willkommen zu heißen. Er wird unsere Torhüterabteilung weiter verstärken“, werden die Chelsea-Sportdirektoren Paul Wistanley und Laurence Stewart in der Vereinsmitteilung zitiert. Sánchez habe sich „wiederholt in der Premier League bewiesen. Wir freuen uns darauf, ihn in der kommenden Saison mit Mauricio (Pochettino, Anm d. Red.) und seinem Trainerteam zusammenarbeiten zu sehen.“

Der 25-Jährige war zuletzt auch mit einem Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Der deutsche Rekordmeister sucht offenbar weiter nach Verstärkung auf der Position zwischen den Pfosten. Denn: Stammkeeper Manuel Neuer wird nach seinem Unterschenkelbruch wohl nicht rechtzeitig zum Pflichtspielstart fit, wann der 37-Jährige wieder voll einsatzfähig sein wird, ist offen. Auch dessen Backup Yann Sommer zieht es dem Vernehmen nach zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand. Da sowohl Alexander Nübel (VfB Stuttgart) als auch Johannes Schenk (Preußen Münster) den Verein in der Vorbereitung zudem auf Leihbasis verließen, gibt der FCB-Kader in Sven Ulreich nur noch einen adäquaten Neuer-Ersatz her.

Sánchez, der insgesamt 87 Partien in der ersten englischen Liga sowie zwei Spiele für die spanische A-Nationalmannschaft vorzuweisen hat, wird die Lücke im Aufgebot der Münchner nun nicht schließen. Stattdessen gelten David Raya (FC Brentford) und David de Gea (nach seinem Abschied bei Manchester United vereinslos) als Kandidaten.