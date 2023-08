Andrés Iniesta zieht es in die Vereinigten Arabischen Emirate

Mit 39 Jahren ist noch nicht Schluss: Der einmalige Welt- und zweimalige Europameister Andrés Iniesta hängt noch mindestens ein Jahr an seine Karriere dran und läuft in der kommenden Saison für den Emirates Club FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Der Verein veröffentlichte am Dienstag Bilder und Videos von der Ankunft des Profis. Beim Aufsteiger der UAE Pro League, der höchsten nationalen Spielklasse, unterschrieb Iniesta Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2024 mit Option für ein weiteres Jahr.

Iniesta hatte seine gesamte Zeit in Europa beim FC Barcelona verbracht. Mit den Katalanen gewann er auf Vereinsebene zahlreiche Titel. Zeitgleich gehörte er zur “Goldenen Generation” der spanischen Nationalmannschaft, die zwischen 2008 und 2012 zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft gewann.

2018 wechselte der Mittelfeldregisseur dann zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Dort kam Iniesta zuletzt aber immer seltener zum Zug. Mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit kündigte der Spanier im Mai an, den J-League-Klub im Sommer verlassen zu wollen. Er wolle seine Karriere beenden, “während ich auf dem Platz stehe”, ließ der Routinier seinerzeit verlauten.