Kein Plan B für Walsh: Wie gut sind die Europameisterinnen?

Sydney. Sarina Wiegman mag Konstanz. Nicht umsonst ließ die England-Trainerin bei der Heim-EM 2022 in allen Spielen dieselbe Elf starten. Mit Erfolg: Am Ende gewannen die „Lionesses“ den Titel. Vor ziemlich genau einem Jahr schlug das Team die DFB-Elf im Wembley-Stadion.

Bei der WM in Australien und Neuseeland ist für die Niederländerin Wiegman aber alles anders. Schon in der zweiten Partie der Gruppenphase müssen die Engländerinnen den nächsten herben Schlag einstecken.

Entwarnung bei Walsh: Kreuzband nicht gerissen

Die „Lionesses“ führten 1:0, als Keira Walsh in der 35. Minute den Pass einer Dänin abfangen wollte. Die defensive Mittelfeldspielerin rutschte weg, blieb im Rasen hängen und spürte wohl direkt: Hier stimmt etwas nicht. So viel ließen zumindest Mimik und Gestik erkennen.

Schon während die defensive Mittelfeldspielerin vom Platz getragen wurde, befürchteten Expertinnen und Experten das Schlimmste. Einen Tag später folgte zumindest eine leichte Entwarnung: Walsh hat keinen Kreuzbandriss. Wie schlimm es allerdings genau ist, kann man noch immer nicht sagen. Der englische Fußballverband gibt keine Details bekannt. Die 26-Jährige werde das dritte Gruppenspiel gegen China verpassen, bleibe aber im Camp, heißt es.

Es ist bereits der vierte schwerwiegende Ausfall für England. Kapitänin und Innenverteidigerin Leah Williamson sowie EM-Torschützenkönigin Beth Mead haben sich das Kreuzband gerissen. Zudem fehlt Offensivakteurin Fran Kirby wegen einer Knieoperation. Alle drei zählen zu den Topspielerinnen Englands, doch der Walsh-Ausfall ist anders zu bewerten. Es ist der erste der Kategorie: nicht zu ersetzen.

„Es gibt keinen Plan B“

Der teuerste Transfer in der Geschichte des Frauenfußballs – der FC Barcelona zahlte letztes Jahr rund 460.000 Euro für Walsh – wird seinem Wert allemal gerecht. Nicht nur für Barça, auch für England ist Walsh im Mittelfeld der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Die 26-Jährige zählt ohne Frage zu den besten Mittelfeldspielerinnen der Welt und kann das Spiel auf eine andere Art lesen – wie auch Ex-Mitspielerin und Europameisterin Ellen White hervorhob. „Das ganze Spiel läuft über sie“, berichtete die englische Rekordtorschützin im BBC und weiter: „Ich weiß nicht, wer sie ersetzen könnte. Es gibt keine Plan B.“

Gegen Dänemark wechselte Wiegman Laura Coombs ein. Doch die Engländerinnen konnten nach der Walsh-Verletzung nicht mehr an ihre starke Anfangsphase anknüpfen – der Schock war im Sydney Football Stadium deutlich zu spüren. Coombs spielte zwar souverän, aber ohne große Highlights. Am Mittwoch gegen China zählen Jordan Nobbs und Katie Zelem zu den weiteren Optionen.

Alle drei bringen aber ein Problem mit: Georgia Stanway müsste den defensiveren Part der Doppelsechs ausüben. Dabei überzeugt die Bayern-Spielerin gerade im Offensivspiel mit sehenswerten Pässen und guten Ideen. Fällt sie eine Position zurück, würde das Angriffsspiel ziemlich sicher leiden.

Lauren James überzeugt Wiegman

Dementsprechend schwierig sind die Chancen der „Lionesses“ bei dieser WM einzuschätzen. Mit zwei 1:0-Siegen gegen Haiti und Dänemark stehen sie bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Aber besonders gegen die WM-Debütantinnen aus Haiti hat sich das Wiegman-Team sehr schwergetan.

Vor der Auswechslung von Keira Walsh haben die Engländerinnen in der zweiten Partie aber durchaus gezeigt, was in ihnen steckt. Mit schnellem direktem Passspiel brachten sie die Däninnen in Bewegung und spielten Räume frei, die Lauren James in der sechsten Minute direkt nutzen konnte und in ihrem zweiten WM-Spiel sehenswert aus knapp 17 Metern traf. Generell präsentierte sich das 21 Jahre alte Talent stark. „Ich spreche immer von Teamleistungen – aber sie hat es gut gemacht“, beurteilte Wiegman die Leistung der Außenstürmerin.

In der ersten Partie saß James zu Beginn noch auf der Bank. In diesem Fall dürfte die niederländische Trainerin tatsächlich glücklich über ihren Wechsel in der Startelf gewesen sein.