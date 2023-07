Trapp macht DFB-Ansage: Keeper will bei EM „als Nummer eins im Tor stehen“

In 320 Tagen beginnt die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) mit dem Eröffnungsspiel der DFB-Elf in der Allianz Arena. Welcher Torwart dann zwischen den Pfosten steht, ist noch keinesfalls geklärt. Kapitän Manuel Neuer befindet sich nach einer schweren Verletzung aktuell im Aufbautraining – ob der 37-Jährige an alte Glanzzeiten anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Daher lauern nun die Ersatzkeeper hinter dem Bayern-Star auf ihre EM-Chance, wie Kevin Trapp. Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt hat nun im Interview mit dem Kicker eine Ansage gemacht.

Trapp will sich DFB-Posten mit guten Leistungen in Frankfurt erkämpfen

Trapp will als Stammtorwart zur EM. „Mein Ziel ist es, mit meinen Leistungen und Erfolgen mit der Eintracht im kommenden Jahr die Tür zu öffnen, um als Nummer 1 im Tor zu stehen“, sagte der 33-Jährige mit Blick auf das Kontinentalturnier im eigenen Land. Nach fast einem Monat Fußball-Pause sei der Kopf von Trapp „wieder frei“ und er selbst „absolut erholt“. Grund genug für den gebürtigen Saarbrücker, um vor der EM-Saison in den Angriffsmodus zu schalten.

Doch ist Trapps Vorhaben wirklich realistisch? In Abwesenheit von Neuer setzte Bundestrainer Hansi Flick zuletzt auf Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona im Tor. Trapp, der bislang auf sieben Länderspieleinsätze kommt, hütete zuletzt im Juni beim 3:3 gegen die Ukraine den Kasten.

Trapp: Erneute Champions-League-Teilnahme mit Eintracht Frankfurt „möglich“

In Frankfurt ist Trapp dagegen gesetzt und hat mit dem Klub in dieser Saison viel vor: „Unser Ziel muss es sein, uns jedes Jahr zu verbessern“, sagte der Keeper. „Es wäre völlig vermessen, zu sagen, wir müssen in die Champions League kommen. Aber es ist möglich.“ Wie der Posten als Nummer eins bei der Heim-EM?