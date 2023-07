Bericht: Bundesliga-Zweikampf um Stürmer Volland

Die Rückkehr-Pläne von Kevin Volland rufen offenbar mehrere Interessenten auf den Plan. Nach einem Bericht von Sky könnte sich ein Duell zweier Bundesliga-Klubs um den 15-maligen Nationalspieler entwickeln. Denn neben dem bereits im Mai berichteten Interesse des VfL Wolfsburg, das nach wie vor bestehen soll, führe nun auch Union Berlin Gespräche mit dem 30-Jährigen, der vor zwei Monaten wissen lassen hatte, nach Deutschland zurückkehren zu wollen.

„Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben“, sagte der Stürmer von der AS Monaco im Mai zu ran.de. „Aber was dann genau wird, muss man mal schauen. Ich bin nächstes Jahr 31, habe eine Familie mit zwei Kindern, das fließt in so eine Entscheidung alles mit rein. Bisher haben wir immer eine gute Lösung gefunden.“ Der Vertrag des ehemaligen Profis der TSG Hoffenheim und von Bayer Leverkusen läuft noch bis Sommer 2024. Eine Ablösesumme wäre in diesem Sommer also fällig, laut Sky stehe ein Betrag von sechs bis sieben Millionen Euro im Raum.

Volland, der beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, war 2020 für elf Millionen Euro nach Monaco gewechselt. In drei Jahren absolvierte er 115 Pflichtspiele für den Klub aus dem Fürstentum, in denen er an 63 Toren beteiligt war (39 Treffer, 24 Vorlagen). Zuvor war er in 247 Bundesliga-Spielen für Hoffenheim und Leverkusen an 139 Treffern beteiligt (77 Tore, 62 Vorlagen).