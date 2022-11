﻿Keylor Navas: „Deutschland ist eine Turniermannschaft, die jederzeit über sich hinauswachsen kann“

Nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft geht es beim abschließenden Gruppenspiel der WM in Katar um alles, sondern auch für Gegner Costa Rica. Torwart Keylor Navas hat im RND‑Interview vor der Partie am Donnerstag über die neue Ära des DFB‑Teams, Costa Ricas Chancen beim Wüsten­turnier sowie seine bisherigen Trainer gesprochen.

Kein Spieler aus Costa Rica hat mehr Titel gesammelt als Keylor Navas. Er gewann dreimal die Champions League, wurde spanischer und französischer Meister und 2017/2018 zum „Uefa Torhüter des Jahres“ gewählt. Auch an ihm wird es liegen, ob Deutschland im letzten Gruppenspiel noch ins Achtelfinale einziehen kann.

Keylor Navas, können Sie sich erinnern, was Sie am 9. Juni 2006 gemacht haben?

Sie sprechen wohl auf das Auftaktspiel bei der WM in Deutschland an?

Genau. Deutschland siegte mit 4:2, es war der Startschuss zum „Sommermärchen“.

Damals war ich 19 und bereits Profi. Leider kam diese WM für mich einen Tick zu früh. Wir haben uns gegen den Gastgeber richtig gut verkauft und tolle Werbung für unser Land abgegeben. Auch wenn wir nach drei Spielen bereits ausgeschieden waren, haben wir aus diesem Abenteuer viel mitgenommen und an Erfahrung und an Cleverness viel gelernt, sodass wir bei den Weltmeisterschaften danach deutlich besser abgeschnitten haben.

Freuen Sie sich nun darauf, gegen die DFB-Elf anzutreten ?

Jede WM bleibt für ein kleines Land wie Costa Rica mit nur knapp fünf Millionen Einwohnern etwas ganz Besonderes. Gegen Deutschland werde ich auf bekannte Gesichter treffen, und es wird ein heißer Fight. Die Deutschen haben eine neue Ära mit Hansi Flick eingeleitet, viele junge Spieler, die extrem talentiert sind – wie Musiala oder Moukoko.

Wo sehen Sie die deutschen Stärken?

Sie haben einen erheblichen Bayern-Block, das ist ein Riesenvorteil, denn diese Spieler kennen sich perfekt. Sie finden sich blind auf dem Rasen. Außerdem schätze ich Antonio Rüdiger sehr – ein starker Innen­verteidiger, der kaum etwas anbrennen lässt und sehr zweikampfstark ist.

Zählt die DFB-Elf trotz der Niederlage zum Auftakt gegen Japan noch zum Favoritenkreis?

Auch wenn Deutschland seit seinem Triumph 2014 kaum noch für positive Ergebnisse sorgen konnte, ist mit dieser Nation immer zu rechnen. Deutschland ist und bleibt eine Turniermannschaft, die jederzeit über sich hinauswachsen kann. Sie möchte sicherlich eine Art Wiedergutmachung betreiben. Das Potenzial ist definitiv vorhanden.

Wie wird Costa Rica gegen Deutschland auftreten?

Das werde ich euch sicherlich nicht verraten. (lacht) Unser Coach ist immer für eine taktische Überraschung gut. Er studiert unsere Gegner wirklich immer bis ins letzte Detail, schaut stundenlang zahlreiche Videos. Wir können nicht nur mauern, sondern auch selber das Spiel organisieren und viel Ballbesitz haben.

Wie wäre ein Achtelfinaleinzug von Costa Rica zu bewerten?

Wir wollen für eine Überraschung sorgen. Sollten wir tatsächlich ins Achtelfinale einziehen, dann wäre es wohl eine Sensation wie 2014, als wir Italien geschlagen und England zu einem Unentschieden gezwungen haben. Daran müssen wir glauben. Wir werden uns teuer verkaufen, und wir werden wie die Stiere kämpfen, um unserem Land viel Glück und Freude zu bereiten.

Navas: „Immer an sich zu glauben ist einfach das A und O“

War die WM in Brasilien der Wendepunkt in Ihrer Karriere? Sie wurden dort dreimal zum „Man of the match“ gewählt.

Sicherlich hat mir das Turnier viel gebracht. In puncto Selbstvertrauen, auch um besser mit dem Druck umzugehen sowie mich noch berühmter zu machen, keine Frage. Auf eine WM schaut die ganze Welt. Es ist dann bei einem solchen Ereignis deutlich einfacher an Renommee zu gewinnen als beispielweise über die nationale Liga.

Mit Real Madrid haben Sie die Champions League dreimal gewonnen. Worauf kommt es bei solchen Wettbewerben an?

Immer an sich zu glauben ist einfach das A und O. Ohne diese Einstellung kann man die Erwartungen nicht erfüllen. Das ist schlichtweg unmöglich. Natürlich braucht man einen starken und ausgeglichenen Kader. Und eine gute Atmosphäre in der Kabine zu erzeugen ist ebenfalls unheimlich wichtig. Wenn man jeden Tag zusammensitzt, miteinander arbeitet, isst, muss man sich gut verstehen, um erfolgreich zu sein. Ich versuche da viele Gespräche zu führen und meine langjährige internationale Erfahrung an meine jungen National­mannschaftskollegen weiterzugeben.

Sie haben viele Toptrainer erlebt in der Nationalelf, aber auch bei Real oder Paris St. Germain. Welcher Coach hat Sie am meisten weitergebracht im Verlauf Ihrer Karriere?

Alle haben eine gewisse Rolle gespielt: Carlo Ancelotti war eher der Vater der Spieler, der viel delegierte und mit seinen Spielern häufig das Einzelgespräch unter vier Augen suchte. Er war stets ruhig und ausgeglichen. Zinedine Zidane war derjenige, der die perfekte Mischung schaffte, zwischen Kumpel und Chef vor seinen Spielern aufzutreten. Unser Nationalcoach Luis Fernando Suarez ist ein feiner Taktiker, der viel von seinen Spielern abverlangt, aber auch das Maximum aus seinen Spielern rausholt.

Letzte Frage: Wer sind ihre Favoriten auf den WM-Titel?

Brasilien habe ich schon vor dem Turnier sehr stark eingeschätzt, auch weil mein Teamkollege Neymar bei PSG zuletzt in einer herausragenden Form war – jetzt hat er sich leider verletzt. Dennoch denke ich, dass er sein Nationalteam nach so langer Zeit ohne Titel (2002, Anm. d. Red.) zum größten Triumph führen kann – deshalb sind sie besonders hungrig. Das Gleiche gilt übrigens für Argentinien mit Lionel Messi. Auch er ist topfit und wirkt hochmotiviert bei seinem letzten großen Turnier. Von den europäischen Teams haben aus meiner Sicht Frankreich und Spanien am ehesten das Potenzial, sehr weit zu kommen.