﻿7er-Fußball als actionreiche Alternative - ist das genial oder gaga?

Die Ränge im Camp Nou sind bis einschließlich des letzten Platzes besetzt. 92­.500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen das Geschehen auf dem Feld. Doch es handelt sich nicht etwa um ein Spiel des FC Barcelona, es läuft das erste Finalturnier der sogenannten „Kings League“ – dem neuen Wettbewerb des Ex-Barca-Stars Gerard Piqué. Während das neue Format die Massen elektrisiert, spielte der neue spanische Meister in dieser Saison bis zum 34. Spieltag nur ein einziges Mal vor ausverkauftem Haus – im Clásico gegen Erzrivale Real Madrid.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch was genau steckt eigentlich hinter der Kings League und welchen Einfluss hat das auf die Zukunft des Fußballs? Kurz nach seinem Karriereende im November 2022 rief Piqué die Liga ins Leben und erfand den Fußball damit quasi neu. In dem futuristisch wirkenden Wettbewerb treten zwölf Mannschaften jeden Sonntag gegeneinander an. Gespielt wird zweimal 20 Minuten auf einem Kleinfeld im Format Sieben gegen Sieben – mit teils außergewöhnlichen Regeln, die aus einem Videospiel stammen könnten. Passend dazu werden alle Begegnungen der Liga live auf der bei Gamern beliebten Streamingplattform Twitch übertragen.

Florian Haupt, freier Journalist, der auch für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) schreibt, hat sich das Spektakel vor Ort angeschaut und erkennt in Piqués Konzept durchaus Potenzial. Er sagt: „Vom Prinzip ist das gerade auf die junge Generation zugeschnitten. Während des Spiels passiert mehr in weniger Zeit und die Aufmerksamkeitsspanne wird ja geringer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spezielle Kniffe im Regelwerk

Damit der jungen Zielgruppe nicht langweilig wird, setzt die Kings League in ihrem Reglement auf spezielle Kniffe. Beim Anstoß sprinten die Spieler nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ von der Torlinie zum Ball. Trainer dürfen so oft wechseln, wie sie wollen. Gelbe und Rote Karten ziehen Zeitstrafen (zwei oder fünf Minuten) nach sich. Ein Penaltyschießen, bei dem der Schütze von der Mittellinie auf den Torwart zuläuft (wie beim Eishockey), entscheidet, wenn es nach 40 Minuten keinen Sieger gibt. Und: Vor dem Anpfiff ziehen beide Teams eine Actioncard, die im Laufe der Partie eingesetzt werden kann. Die Zuschauer und der Gegner wissen erst nicht, was drauf steht. Möglich ist zum Beispiel, dass Tore für die nächste Minute doppelt zählen, dass man zwei Minuten lang mit einem Mann mehr auf dem Platz stehen darf oder dass man sofort einen Elfmeter zugesprochen bekommt.

Jedes der zwölf Teams wird von einem Präsidenten angeführt – diese sind Internetstars mit großer Reichweite auf Youtube und Twitch oder ehemalige Fußballstars wie Iker Casillas oder Sergio Agüero. Dass solche Persönlichkeiten bei der Kings League mitmischen, habe großen Einfluss auf den Erfolg des Konzepts, erklärt Haupt. „Natürlich lebt das Projekt auch von der Prominenz und der Vermarktung.“

Gastauftritt von Ronaldinho

Die Spieler wurden im vergangenen Dezember nach amerikanischem Vorbild in die Mannschaften gedraftet. Eine weitere Besonderheit: In jeder Woche kann der zwölfte Spieler im Kader wechseln. So kam es unter anderem schon zu einem Gastauftritt des zweimaligen Weltfußballers Ronaldinho. Piqué, der bei seinem eigenen Projekt selbst nicht mitzockt, sagte im ZDF: „Was wir hier versuchen, ist sowas wie das Gegenteil von echtem Fußball.“ Im Gegensatz zum Profigeschäft könnten Fans auf Twitch hautnah dabei sein. „Es gibt Kameras in der Umkleide, in der Halbzeit können die Zuschauer im Stream hören, was die Trainer sagen. Sie können hören, was der Schiedsrichter sagt und sehen, was er sieht“, so der 36-Jährige weiter. Schließlich würde es das Publikum lieben, „das Innere zu sehen – und nicht nur das Spielfeld“.

Gestartet ist die erste Saison des Wettbewerbs am 1. Januar. Sowohl die Vorrundenspiele als auch die anschließenden Viertelfinals mit den besten acht Teams wurden in der Cupra Arena im Hafen von Barcelona ausgetragen – noch ohne Fans. Diese konnten bis zum Final-Four-Turnier im Camp Nou nur via Twitch dabei sein. Fest steht aber: Die Resonanz auf der Streamingplattform ist riesengroß. Der offizielle Account hat inzwischen 2,6 Millionen Follower, die einzelnen Spieltage haben sich teilweise mehr als vier Millionen Menschen angeschaut. Auch auf Instagram hat sich die Kings League bereits eine große Fanbase aufgebaut. 1,8 Millionen Followerinnen und Follower in so kurzer Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Zum Vergleich: Aus der deutschen Bundesliga haben nur der FC Bayern und Borussia Dortmund mehr Fans bei Instagram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kings League bietet auch ein spektakuläres Rahmenprogramm. © Quelle: IMAGO/CordonPress

Und dann folgte der Finaltag am 26. März mit 92 500 Anhängerinnen und Anhängern im Camp Nou, die zwischen 10 und 55 Euro für die Tickets zahlten. „Insgesamt hat das Event sechs bis sieben Stunden gedauert und es war sehr viel Show dazwischen. Erst Musik, dann wurde Fußball gespielt, dann gab es wieder Musik“, erzählt Haupt und fügt an: „Aber es hat mich gewundert, dass es so viele Leute bis zum Ende ausgehalten haben. Das fand ich schon erstaunlich.“ Die Atmosphäre sei „im Vergleich zu einem Ligaspiel des FC Barcelona ausgelassener und partymäßiger“ gewesen. „Das Publikum war tendenziell jünger.“ Dass die Kings League mit ihrem innovativen Konzept vor allem beim jüngeren Publikum einen Nerv getroffen hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Wissenschaftliche Studien bestätigen die von Haupt getätigte These zur sinkenden Aufmerksamkeitsspanne ohnehin – Piqué hat sich dies geschickt zunutze gemacht. Kings-League-Geschäftsführer Oriol Querol sagt zu seinen eigenen Erfahrungen: „Für mich selbst wird es immer schwieriger, ein 90 Minuten langes Spiel anzusehen. Es gibt manchmal torlose Unentschieden und so viele Minuten, in denen einfach nichts passiert. Mir fällt es immer schwerer, mich darauf einzulassen.“ Deshalb hätten sie über einen neuen Wettbewerb nachgedacht, „der mehr Spaß macht und auf eine neue Zielgruppe zugeschnitten ist“, so Querol weiter. Man habe „Dinge vom Handball, vom Hockey und vor allem aus dem E-Sports-Bereich übernommen. Dadurch werde „unser Produkt besser und wir erreichen neue Zuschauer“.

Dazu komme, dass das spielerische Niveau in der Kings League durchaus passabel sei. „Wenn das sportliche Level nicht gut wäre, würden wir am Ende nicht überleben. Denn am Ende des Tages muss auch der reine Fußball unterhalten“, sagt Querol und ergänzt: „Aber du brauchst eben auch den ganzen Rest, um eine richtig gute Show abzuliefern. Wir bewegen uns immer zwischen einem sportlichen Wettbewerb und einer Show, die Aufmerksamkeit bringt.“ Auch Haupt findet, dass das Niveau „vor allem technisch sehr gut“ gewesen sei: „Gefühlt gibt es in einem Zweitligaspiel von den Profis mehr technische Fehler.“ Das liege aber auch daran, dass einige Spieler in der Vergangenheit schon auf Profiniveau gekickt hätten.

Zweite Saison läuft bereits

Und wie geht es nach dem erfolgreichen Start weiter mit der Kings League? Am 7. Mai starteten Piqué und Co. bereits mit der zweiten Saison, die am 30. Juli mit einem erneuten Final Four ihren Höhepunkt finden soll. Inzwischen ist auch die sogenannte Queens League gestartet – eine eigene Liga nur für Frauen, die nach dem gleichen Prinzip wie die Kings League funktioniert. Dazu laufen schon konkrete Planungen, das Projekt auch außerhalb von Spanien voranzutreiben. Piqué sagt dazu: „Wir wollen groß denken. Wir wollen nicht nur auf dem spanischen und lateinamerikanischen Markt wachsen, sondern überall auf der Welt. Auf dem englischsprachigen Markt, in Deutschland, Italien, Frankreich.“ Im Jahr 2024 wolle man aber erst mal nach Mexiko und Brasilien gehen, „weil wir wissen, dass es dort bereits viele Follower gibt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Haupt vermutet, dass die Kings League „vor allem im lateinamerikanischen Raum funktionieren könnte“. Ob das Produkt auch in Deutschland angenommen würde, sei aktuell „schwer zu beurteilen“, sagt er. Rechnen muss man damit aber allemal. Denn fest steht: Die Begeisterung in Spanien ist riesig – und Twitch ist auch in Deutschland längst eine große Nummer. Streamer wie „MontanaBlack88″, „Trymacs“ oder „TheRealKnossi“ haben zusammen über zehn Millionen Followerinnen und Follower. Würden sie als Präsidenten bei einer deutschen Kings League mitwirken, könnte das neue Projekt sicher auch hierzulande durch die Decke gehen.