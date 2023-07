DFB-Flügelzange Bühl und Brand – eine Herausforderung für jeden Gegner

Es sind zwei Szenen, die im ersten WM-Spiel der deutschen Frauen für Begeisterung unter Fußballfans sorgen. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit eroberte Klara Bühl den Ball und flankte ihn in den Strafraum. Über Jule Brand und Lina Magull landete das Spielgerät wieder bei der 22-Jährigen. Kompromisslos pfefferte ihn die Außenstürmerin über die Linie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Nur ein paar Minuten später setzte Jule Brand zum Dribbling auf der rechten Seite an. Mit flinken Bewegungen ließ die 20-Jährige die erste marokkanische Gegenspielerin stehen, mit einem Übersteiger aus dem Lehrbuch ging sie an der zweiten vorbei.

Die Flügelzange Bühl/Brand – so viel hat die erste Partie gezeigt – kann zur Herausforderung für jeden WM-Gegner werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brand und Bühl: so ähnlich und doch verschieden

Die Wege der 20 Jahre alten Brand und der zwei Jahre älteren Bühl nach Australien weisen einige Parallelen auf. Schon früh wurde deutlich: Diese Spielerinnen bringen Talent mit. So spielte Bühl bereits in der U15-Nationalmannschaft, während Brand in der U16 einstieg. Beide wurden als beste Nachwuchsspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet – Bühl im Jahr 2019, Brand zwei Jahre später. Und beide erzielten ihr erstes Tor für die A-Nationalmannschaft noch mit unter 20 Jahren.

In der Spielweise treten sie hingegen unterschiedlich auf – und bedienen verschiedene Fanvorlieben, wie die eingangs beschriebenen Szenen symbolisieren. „Jule ist sehr quirlig“, beschrieb Bühl ihre Kollegin während der Pressekonferenz in Wyong am Donnerstag und fügte hinzu: „Ihre Dribblings kannst du kaum stoppen.“ Brand, die seit 2022 beim VfL Wolfsburg spielt, tritt leichtfüßig auf, ist technisch stark und schnell. Mit 30,6 Kilometern pro Stunde war sie bei der EM 2022 die Schnellste des DFB-Teams.

Hervorstechend ist auch ihre Flexibilität. Wenn Rechtsverteidigerin Svenja Huth gegen Marokko einen Ausflug in die Offensive wagte, sicherte Brand ab, zog nach innen oder tauchte auf der linken Seite auf, um Bühl zu unterstützen. Ergebnis: ein tolles WM-Debüt, das so nicht unbedingt zu erwarten war.

Junge Spielerinnen passen gut ins System

Schließlich lief die erste Saison Brands in Wolfsburg durchwachsen. Wegen der starken Konkurrenz stand sie nur in elf von 22 Bundesliga-Partien in der Startelf, wurde auch zehnmal ausgewechselt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bühl, die seit 2020 beim FC Bayern München spielt, steht Brand aktuell in nichts nach. Allerdings ist sie als Spielerin wuchtiger, bringt Präsenz und Körperlichkeit auf den Platz. Im Gegensatz zu Brand blieb Bühl gegen Marokko vorwiegend auf ihrer linken Seite und sorgte dort für Alarm, setzte zu Dribblings an, suchte Eins-gegen-eins-Situationen. Zwar blieb die Spielerin des FC Bayern auch mal hängen, doch hervorzuheben ist ihr Mut zum Wagnis – etwas, das hierzulande immer weniger zu werden scheint im Fußball.

Vor WM-Spiel gegen Kolumbien: Deutsches Team hat Selbstvertrauen Nach dem 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen auch gegen Kolumbien gewinnen. © Quelle: Reuters

Gemeinsam setzten Brand und Bühl einen Großteil von dem, was Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von ihnen forderte, um: eine mutige, kreative und aggressive Spielweise. Dabei spielt auch das hohe Gegenpressing eine wichtige Rolle – auch das funktioniert mit Bühl und Brand.

Kann Brand gegen Kolumbien spielen?

Wie gut, zeigte sich kurz vor dem 1:0-Treffer. Brand stand goldrichtig, als der Marokkanerin Yas ein Pass misslang. Die 20-Jährige schaltete schnell um und spielte den Ball auf Kathrin Hendrich weiter, die die entscheidende Flanke auf den Kopf von Alexandra Popp schlug. Dieser Aktion ging übrigens ein starkes Dribbling von Bühl voraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der nächsten Partie gegen Kolumbien am Sonntag in Sydney (11.30 Uhr MESZ, ARD) ist allerdings noch nicht ganz klar, ob die Flügelzange in dieser Formation auflaufen kann. Brand war angeschlagen. Am Donnerstag konnte sie wegen leichter Rückenprobleme nur individuell trainieren, am Freitag absolvierte die Wolfsburgerin die Einheit aber wieder vollständig.

Wenn die beiden Nationalspielerinnen aber fit bleiben, ist ziemlich sicher: Bühl und Brand können bei diesem Turnier für weitere entscheidende Szenen sorgen.