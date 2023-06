Klare DFB-Ansage: Völler gibt Flick vor Kolumbien-Spiel Job-Garantie

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird auch im Falle einer weiteren Enttäuschung im Länderspiel am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien an Hansi Flick festhalten. Nachdem DFB-Sportdirektor Rudi Völler die Pressekonferenz am Sonntag proaktiv mit einem minutenlangen Plädoyer für den Bundestrainer eröffnet hatte, verdeutlichte er auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), dass Flick unabhängig vom Ausgang der Partie gegen die Südamerikaner nicht in Frage gestellt werde. „Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben“, sagte Völler.

Die Situation rund um den DFB-Trainer sei zudem nicht mit erfolglosen Phasen im Vereinsfußball zu vergleichen. „Das ist eine ganz andere Situation. Man hat dann Befürchtungen, dass man als Klub nicht mehr unten rauskommt und will den Trainer eigentlich nicht beurlauben, weil man weiß, dass es ein Top-Trainer ist. Es sind dann einfach die Ergebnisse und die Tabelle, die nicht lügt und Angst macht. Das haben wir doch Gott sei dank nicht“, meinte Völler, der bis 2022 als Manager von Bayer Leverkusen gearbeitet hatte.

„Ich gebe zu, dass wir nach den schwierigen und durchschnittlichen letzten Turnieren versuchen müssen, die Zuschauer wieder auf unsere Seite zu bekommen. Das geht natürlich nur über gute Auftritte“, führte Völler aus und nahm die Spieler in die Pflicht: „Ich bin davon überzeugt, dass wir am Dienstag eine Top-Leistung abliefern und uns in den nächsten Spielen verbessern werden.“ Dabei betonte der 63-Jährige, dass er die Phase des Experimentierens und Testens auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft als noch nicht abgeschlossen sehe. Auch Flick hatte zuletzt immer wieder hervorgehoben, dass sich die Mannschaft „in einem Prozess“ befinde.

Bilanz von Hansi Flick: Nur vier Siege in den vergangenen 15 Spielen

Die Ungeduld im Umfeld des DFB-Teams und bei den Fans war in den vergangenen Tagen allerdings noch einmal gestiegen. Das mühevolle 3:3 gegen die Ukraine am vergangenen Montag und das 0:1 in Polen am Freitag waren weitere Rückschläge. Flick und sein Team fuhren in den vergangenen 15 Partien lediglich vier Siege ein. In diese Serie fällt zudem das Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar.

Völler verdeutlichte, dass die gesamte DFB-Spitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke dennoch unverrückbar hinter Flick stehe. „Ich kann ihnen versichern, dass wir gesprochen haben mit dem Präsidenten und auch mit Aki Watzke, mit dem ich telefoniert habe. Wir sind alle enttäuscht, dass das Spiel in Polen so gelaufen ist. Aber wir sind uns alle einig, dass er genau der richtige Trainer ist, um eine gute EM zu spielen. Es steht nicht zur Debatte, Hansi Flick ist ein absoluter Top-Trainer, das sehe ich jeden Tag.“

Völler schließt Rücktritt von Hansi Flick aus

Und Flick selbst? Besteht die Möglichkeit, dass der Bundestrainer bei einer weiteren Enttäuschung selbst hinwirft? Völler schloss dies kategorisch aus und forderte Geduld. „Wir probieren es am Dienstag. Und wenn es am Dienstag nicht funktioniert, probieren wir es im September gegen Japan erneut“, meinte er. Gegen die Asiaten, die in Katar das deutsche WM-Aus besiegelten, geht es bei der nächsten DFB-Maßnahme am 9. September in Wolfsburg. Drei Tage später wartet mit Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund ein noch dickerer Brocken.