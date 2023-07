DFB-Team, Flick, Bundesliga, Finanzen: Die Allofs-Analyse des deutschen Fußballs

Klaus Allofs kennt das Fußball-Geschäft in all seinen Facetten. Der einstige Stürmer spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Olympique Marseille und Werder Bremen, lief 56-mal für die Nationalmannschaft auf, wurde 1980 Europameister und 1986 Vizeweltmeister. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete der 66-Jährige im Management von Werder und beim VfL Wolfsburg, ist seit 2020 Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedkationsNetwerks Deutschland (RND), analysiert er die aktuelle Lage des deutschen Fußballs.

Sportbuzzer: Herr Allofs, ist das Ansehen des deutschen Fußballs auf einem Allzeit-Niedrigniveau angekommen, vor allem wegen der Nationalelf?

Klaus Allofs (66): Dagegen sprechen meiner Meinung nach die Erfolge deutscher Trainer in den europäischen Spitzenligen. Jürgen Klopp hat den FC Liverpool nach 30 Jahren wieder zum Meister gemacht und war auch in der Champions League erfolgreich. Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea ebenfalls die Champions League gewonnen, mit Paris Saint-Germain zwei Meistertitel geholt. Und Roger Schmidt ist gerade mit Benfica Lissabon portugiesischer Meister geworden.

Die Frage nach dem DFB-Team bleibt.

Es stimmt, dass wir bei großen Turnieren zuletzt nicht erfolgreich waren. Wir haben aktuell einfach nicht diesen einen Weltklassespieler oder gar mehrere, wie es bei anderen Nationen der Fall ist. Im Moment sind wir auch nicht in der Lage, als Mannschaft zu überzeugen, sodass wir vielleicht gar keinen Weltklassespieler bräuchten. Dass dies dann zu einer großen Enttäuschung führt, ist klar. Der deutsche Fußballfan ist anderes gewohnt, in Deutschland zählt nun mal nur der Titel.

Nach den schwachen Testspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien steht auch der Bundestrainer massiv in der Kritik. Ist Flick noch der Richtige, um Deutschland zu einer erfolgreichen Heim-EM 2024 zu führen?

Ich glaube, es müsste noch viel passieren, um nicht in der aktuellen Konstellation an den Start zu gehen. Ich will die Probleme gar nicht kleinreden, letztlich aber mussten alle großen Fußball-Nationen schon solche Phasen durchleben. Egal, ob Holland, England, Spanien oder auch Italien. Ich sehe jedenfalls nicht ganz so schwarz und glaube, dass wir nach wie vor das Potenzial haben, um mit der Unterstützung der Fans ein gutes Turnier zu spielen. Allerdings: Ganz ausschließen kann man sicher nicht, dass es auch im Fußball so gehen kann wie bei manchen großen Kulturen der Vergangenheit. Die standen lange in voller Blüte und erlebten doch auch schwierige Phasen.

Eine schwierige Phase durchläuft auch die DFL, wie der geplatzte Investorendeal zeigt. Wie gefährlich ist der Zwist zwischen den „großen“ und „kleinen“ Klubs?

Für diejenigen, die sich gar keine Gedanken machen und glauben, alles würde so bleiben wie zuvor, könnte es ein böses Erwachen geben. Das Problem ist, dass von beiden Seiten Fehler gemacht worden sind. Die einen wollten den Deal unbedingt sofort, anderen ging das viel zu schnell, weil für sie noch Fragen offen waren. Wieder andere haben sich gleich aus Prinzip verweigert. Das Vertrauen ineinander hat sehr gelitten. Und ich befürchte, dass der Solidaritätspakt auf dem Prüfstand steht.

„Dann wird man sehen, inwieweit Bundesliga und 2. Liga noch unter einen Hut zu bringen sind.“ Klaus Allofs

Droht er gar zu platzen?

Ich hoffe nicht. Es wird sehr rasch eine Ausschreibung der TV-Rechte geben. Dann wird man sehen, inwieweit Bundesliga und 2. Liga noch unter einen Hut zu bringen sind. Ich kenne die langwierigen Diskussionen darüber, wo der wahre Wert der 2. Liga aufhört und Bezuschussung anfängt, aus der Vergangenheit nur allzu gut. Bisher hat man trotzdem stets eine Einigung erzielt. Dass das nun anders kommen könnte, darüber müssen wir uns im Klaren sein.

In der Bundesliga herrscht nach elf Meistertiteln des FC Bayern Langeweile. Verliert Deutschland ohne Investoren nun auch international den Anschluss?

Ich bewerte das vielmehr als große Ausgeglichenheit auf hohem Niveau. Die Bundesliga-Spitze ist nun kein „closed shop“ mehr, wie der enge Meisterkampf, aber auch die Leistungen von Union Berlin und SC Freiburg gerade erst gezeigt haben. Wahr ist allerdings auch, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich schon lange nicht mehr die Nummer eins ist – wenn sie es überhaupt je war. Das Maß aller Dinge bleibt aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten mit großem Abstand die Premier League.

Umso mehr gilt es, kreativ zu sein für neue Geschäftsfelder. Ihr Klub versucht es mit dem Modell „Fortuna für alle“, also Profifußball gratis. Ein Weg, der für andere Vereine ebenfalls spannend sein könnte?

Auch wir wollen sportlich und wirtschaftlich wachsen. Aber unseren Partnern und uns geht es auch darum, etwas für die Menschen in dieser Stadt zu tun. Deshalb kommt der Erlös nicht nur der Lizenzspielerabteilung zugute, sondern auch dem Nachwuchs, dem Frauenfußball, unserer Infrastruktur sowie sozialen Projekten. Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt maßgeschneidert für Düsseldorf ist. Hier gehen viele Dinge, die auf Schalke oder in Köln wohl nicht möglich wären.

Bringt Fortuna Fußball-Romantik zurück?

Der Profifußball befindet sich im Wandel, gerade auch, was das Verhältnis der Fans zu ihren Vereinen betrifft. Etwas ist stark in Bewegung geraten, sodass solche neuen Ideen umso wichtiger sind. Bloßes Wohltätertum ist die strategische Ausrichtung natürlich nicht. Wir sind weit davon entfernt zu sagen: „Wir sind die Guten, während die anderen nur ans Geld denken.“ Es wird ja nichts verschenkt, es wird nach wie vor einen Hospitalitybereich geben. Wir betreiben auch Fußballbusiness, nur eben anders.