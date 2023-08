CL-Teilnahme saudischer Klubs? Leverkusen-Boss spricht Klartext

KVG-Fahrpersonal

Ständige Überlastung: Kieler Busfahrer senden Hilferuf an die Politik

Mit einem anonymen Brief rufen Kieler Busfahrer um Hilfe: Personalnot und Krankenstand haben ihnen zufolge Ausmaße erreicht, die für das Fahrpersonal der KVG nicht mehr tragbar seien. In einem anonym verfassten Brandbrief an die Kieler Politik klagen sie über eine ständige Überlastung.