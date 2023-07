Was Terzic beim mühsamen BVB-Sieg „misfallen“ hat

Die Stimmung im Stadion in Oberhausen war gut, das Resultat passte den meisten Anwesenden auch. Der Regionalligist hielt gegen den großen Nachbarn aus dem Ruhrgebiet gut mit, ging sogar in Führung und musste sich erst in der Schlussminute mit 2:3 geschlagen geben. Auch für den BVB-Trainer Edin Terzic war zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung das Ergebnis okay, zumal längst nicht alle Leistungsträger schon mit dabei waren. „Es ist gut, wenn man Spiele gewinnt“, stellte er nach der Partie fest.

Völlig zufrieden konnte er dennoch nicht sein und machte daraus auch kein Geheimnis: „Wenn man den Spielverlauf heute sieht, haben uns Dinge missfallen. Man hat gemerkt, dass wir noch einige Themen in Angriff nehmen werden“, monierte Terzic und konkretisierte: „Wir mussten viele Konter und gefährliche Standards verteidigen. Es ist extrem wichtig für uns, dass wir schnell wieder in den Rhythmus kommen. Einige Dinge haben uns nicht gefallen, die müssen wir deutlich besser machen.“

Marco Reus (14. Minute), ein Eigentor von Cottrell Ezekwem (49.) und ein Last-Minute-Treffer von Samuel Bamba (90.) bewahrten den Vize-Meister vor 8810 Zuschauern im Stadion Niederrhein vor einer drohenden Niederlage. Für die Tore des Regionalligisten sorgten Ezekwem (6.) und Manfredas Ruzgis (69.). Anders als eine Woche zuvor beim überzeugenden 7:0 über den Oberligisten Westfalia Rhynern offenbarte der BVB vor allem in der Defensive bedenkliche Schwächen - was auch Terzic nicht unangesprochen ließ.

BVB-Trainer Terzic will weniger Gegentore

Über die Schwerpunkte, die der 40-Jährige mit seinem Team in der Vorbereitung angehen will, sagte er: „Es geht darum, nicht nur neue Dinge einzustudieren, sondern die Jungs an viele Sachen zu erinnern. Es ist kein Geheimnis, dass wir mit der Anzahl der Gegentore im vergangenen Jahr unzufrieden waren. Das war zu Anfang 2023 noch recht ordentlich. Wir wollen die Anzahl der Gegentore reduzieren, das haben wir uns ein Ziel vorgenommen.“

Kommende Woche geht es für den BVB-Tross auf Tour durch die USA mit Testspielen gegen San Diego Loyal, Manchester United (in Las Vegas) und den FC Chelsea (in Chicago). „Es geht darum, dass wir die Jungs schon so weit haben, dass sie nahezu alle Minuten sammeln können. Um die fußballerischen Themen anzugehen, sind die Spiele in den USA sehr wichtig für uns“, blickte auf die Begegnungen voraus.