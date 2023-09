Baumgart über DFB-Team: „Haben seit Jahren nichts in der Weltspitze verloren“

Steffen Baumgart gilt als Mann der klaren Worte. Vor dem nächsten Heimspiel in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) erklärt der Coach des 1. FC Köln, warum er ein spannendes Titelrennen erwartet und weshalb er sich als Fußballromantiker sieht.

Sportbuzzer: Steffen Baumgart, Sie sind mit dem FC in der dritten Saison, was in den letzten 20 Jahren nur zwei Trainer geschafft haben. Warum passt es mit Ihnen und Köln so gut?

Steffen Baumgart: Wir konnten das, was wir uns vor zwei Jahren vorgenommen haben, umsetzen und entwickeln uns gemeinsam nach und nach weiter. Das ist ja nicht allein meine Arbeit, sondern Teamarbeit. Es passt also nicht nur mit mir und dem FC, sondern mit uns. Jetzt arbeiten wir daran, das dieses Jahr fortzusetzen.

Sie trauen in dieser Saison ausgerechnet Bayer 04 Leverkusen den Titel zu. Schmerzt das als FC-Coach?

Nein. Da gibt es überhaupt keine Sympathien oder Antipathien. Wenn ich zu dem Thema gefragt werde, schätze ich das rein sportlich ein und lasse das Emotionale außen vor. Ich habe das Gefühl, dass Leverkusen im Sommer gut gearbeitet hat. Das allein wird natürlich nicht reichen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auf lange Sicht sehr konstant spielen. Ich glaube jedenfalls, dass wir eine sehr spannende Meisterschaft erleben werden und dass es in diesem Jahr vier Mannschaften geben wird – die Bayern, den BVB, Leverkusen und Leipzig –, die um den Titel mitspielen können.

Und was sagt der ehemalige „Eiserne“ zur Entwicklung von Union ­Berlin?

Aus rein sportlicher Sicht ist das sehr gut. Union ist der erste Aufsteiger, der es geschafft hat, sich Jahr für Jahr in der Tabelle zu verbessern und im dritten Jahr hintereinander in einem internationalen Wettbewerb zu spielen. Für mich ist Union neben Eintracht Frankfurt der Verein, der sich in den vergangenen Jahren am stärksten weiterentwickelt hat.

„Aus rein sportlicher Sicht“ – und sonst?

Wenn ich mir angucke, was drum herum passiert, sehe ich auch Fragezeichen.

Welche?

Zunächst: Ich bin 600 Kilometer entfernt, und es steht mir nicht zu, in die Bewertung zu gehen.

Meinen Sie die Kritik von Manager Oliver Ruhnert am DFB-Kader von Hansi Flick?

Generell steht es niemandem zu, aus der Entfernung solche Einschätzungen abzugeben. Für mich ist Flick der richtige Mann am richtigen Platz. Vielleicht sollten wir alle lieber von unserem hohen Ross runterkommen. Wir glauben immer noch, dass wir in die Weltspitze gehören. Da haben wir aber schon seit Jahren nichts mehr verloren. Und das liegt nicht an Hansi Flick, Jogi Löw oder wem auch immer, sondern daran, dass wir über Jahre nicht gut und nicht klar gearbeitet haben in der Ausbildung.

Diesbezüglich galt der deutsche Fußball mal als vorbildlich. Was lief schief?

Das ist in erster Linie kein Ausbildungs-, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn bei Schulsportevents nur noch Teilnahmeurkunden ausgegeben werden, aber kein Wettbewerb mehr stattfindet, und wenn es im Kinderfußball keine Ergebnisse, keine Tabelle und damit auch keine Sieger und keine Verlierer mehr geben darf, wie lerne ich dann, mit einer Niederlage umzugehen? Wenn mein Kind nicht lernen muss, seine Schuhe selbst zu putzen, weil ich das immer erledige, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sie oder er das mit 20 auch nicht macht. Vielleicht bin ich da konservativ.

Wird der Mannschaftssport Fußball egozentrischer, wie die Selbstdarstellung in den sozialen Medien vermuten lassen könnte?

Wir kritisieren das zwar, stellen die sogenannten Weltstars mit all ihrer Kohle, die in irgendein Land und eine Fußballliga gehen, die niemanden interessiert, und die Privatjets hingestellt bekommen, die so groß sind wie ein Jumbo, trotzdem ins Schaufenster. Da müssen wir uns nicht wundern, dass viele glauben, die Welt funktioniere so. Tatsächlich funktioniert der Fußball im Kleinen nicht so. Nicht in Deutschland, nicht in England, nicht in Frankreich oder Italien. Fußball wird gearbeitet. Und das ist entscheidend – nicht, dass jemand von der Mittellinie aus in einen Basketballkorb trifft.

Sind Sie ein Fußballromantiker?

Diesen Begriff halte ich für schwierig. Ja, ich liebe den Fußball so, wie er immer war. Aber ich habe auch kein Problem mit Veränderungen wie zum Beispiel mit dem Videoschiedsrichter. Diese technischen Möglichkeiten sind da und sollten auch genutzt werden. Aus meiner Sicht hat der Fußball auch nichts an Attraktivität verloren. Die Spieler machen heute Dinge, die es vor zwölf Jahren, als ich noch gespielt habe, nicht gab. Ich jedenfalls hätte nicht leisten können, was diese Jungs heute leisten. Es sind andere Dinge, die ich nicht verstehe.

Und zwar?

Zum Beispiel, warum ein Spieler 10 Millionen wert ist und ein anderer, der die gleichen Werte aufweist, 50 Millionen wert sein soll. Nur weil der eine bei einem kleineren Verein, der andere bei einem großen spielt? Niemand kann mir wirklich erklären, wie diese Zahlen zustande kommen. Früher war es überschaubarer, wie welche Summen zustande kamen. Da bin ich dann doch Fußballromantiker.