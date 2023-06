Kollisionsdrama beim Start in die Ocean-Race-Schlussetappe

am Rumpf beschädigert IMOCA von 11th Hour Racing Skipper Charlie Enright nach Zusammenstoß mit GUYOT environnement Team Europe um Skipper Benjamin Dutreux auf dem Hafenkurs Marke 4, Den Haag, The Ocean Race, Start Etappe 7, Niederlande, 15.06.2023, Unfall *** damaged on the hull IMOCA of 11th Hour Racing skipper Charlie Enright after collision with GUYOT environnement Team Europe around skipper Benjamin Dutreux on the harbor course mark 4, The Hague, The Ocean Race, start stage 7, Netherlands, 15 06 2023, accident

© Quelle: IMAGO/Andreas Beil