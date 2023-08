Toppmöller erklärt: Wie der Transfer-Poker Kolo Muanis Leistungen beeinflusst

Bei Eintracht Frankfurt sehnt man das Ende des Transfer-Pokers um Randal Kolo Muani herbei. Zum einen, um endlich Planungssicherheit zu haben. Zum anderen aber auch, um den Stürmer im Falle seines Verbleibs wieder in absoluter Top-Form zu erleben. Der neue SGE-Trainer Dino Toppmöller gab nach dem erfolgreichen Bundesliga-Auftakt am Sonntagabend im Hessenderby gegen Darmstadt 98 zu, dass dem französischen Nationalspieler derzeit ein paar Prozent zur vollen Leistungsfähigkeit fehlen. „Das kann man natürlich so sehen. Ich würde das nicht komplett verneinen“, meinte der Coach bei DAZN, hob zugleich aber die Bedeutung des 24-Jährigen für das Team hervor.

Bester Beleg für Kolo Muanis Klasse: Der Torjäger erzielte beim 1:0 den einzigen Treffer. „Er hat heute seinen Job und das entscheidende Tor gemacht. Wir gewinnen 1:0, er ist der Torschütze, das steht dann oben auf der Tafel“, sagte Toppmöller: „Ich kann ihn nur in Schutz nehmen. Es ist für ihn eine extrem schwierige Situation. Alle zerren an ihm herum, er ist im Fokus von vielen Vereinen. Für uns ist es extrem wichtig, dass er da ist und heute das Tor geschossen hat. Und dann warten wir mal bis zum 1. September ab und schauen, ob er dann noch da ist.“

Anfang des kommenden Monats schließt das Transferfenster und Kolo Muanis Zukunft ist geklärt - so oder so. „Wir gehen Gott sei dank in die letzten Wochen“, meinte Frankfurts Torhüter Kevin Trapp mit Blick auf das Ende der Wechselfrist und deutete an, dass er einen Verbleib des Stürmers auch hinsichtlich dessen persönlicher Entwicklung befürworte. „Ich weiß, dass er sich hier sehr wohlfühlt“, sagte der Keeper: „Er ist ein Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann. Er hier hat das Umfeld und Mannschaft dafür.“

Kolo Muani: Vertrag bis 2027 – ohne Ausstiegsklausel

Doch auch Trapp weiß, dass die Eintracht im Poker mit den Schwergewichten der Branche eigentlich nur ein echtes Ass im Ärmel hat: Den bis 2027 datierten Vertrag, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. „Es ist völlig normal, dass man sich damit beschäftigt, wenn solche Vereine um einen buhlen. Wie er sich am Ende entscheidet, wird man sehen. Egal wie dieser Entscheidung ausfällt, werden wir eine gute Mannschaft haben. Ich hoffe, dass Kolo für sich die richtige Entscheidung treffen wird“, führte Trapp fort.

Bereits vor der Partie gegen Darmstadt hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bestätigt, dass ein Angebot für Kolo Muani eingegangen ist. „Das entspricht nicht den Erwartungen. Weil wir nicht verkaufen wollen“, stellte der Manager klar, ohne den Verein zu nennen, dessen Bemühungen um den Torjäger nun konkret werden. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Frankreichs Meister Paris Saint-Germain, der 70 Millionen Euro für Kolo Muani offeriert haben soll. Die Schmerzgrenze der SGE liegt Spekulationen zufolge bei einer Ablöse von 100 Millionen Euro.