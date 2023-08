Frankfurt-Sportdirektor lobt Kolo Muani: „Zeugt von einem guten Charakter“

Trotz der Gerüchte um seine Person macht Randal Kolo Muani einfach da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Der Stürmer hat auch in den Play-offs zur Conference League für Eintracht Frankfurt getroffen. Vier Tage nach seinem Siegtreffer in der Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 (1:0) netzte der umworbene Franzose nun auch bei Levski Sofia ein – schon nach sechs Minuten. Den Transfer-Poker um seine Person scheint der 24-Jährige, der in der 67. Minute ausgewechselt wurde, gut weckzustecken. Sehr zur Freude von Sportdirektor Timmo Hardung, der in der Halbzeitpause bei RTL+ ein Sonderlob verteilt hat.

„Er ist sehr professionell“, lobte der SGE-Verantwortliche seinen Angreifer für seine Leistungen trotz der Avancen von Paris Saint-Germain. Laut Medienberichten ist sich Kolo Muani schon länger mit dem Champions-League-Teilnehmer über einen Wechsel einig. Frankfurt erteilt aber noch keine Freigabe. Das Angebot der Franzosen, das bei 70 Millionen Euro liegen soll, ist dem Europa-League-Sieger von 2022 zu niedrig. Die schon seit Monaten formulierte Schmerzgrenze der Frankfurter liegt weiterhin bei 100 Millionen Euro.

Und doch ballert Kolo Muani weiter drauflos. „Das zeugt von einem guten Charakter“, zeigte sich Hardung beeindruckt. „Das ist alles nicht so einfach für den Spieler, dieses ganze Hickhack, dieses ganze Hin und Her. Und trotzdem fokussiert er sich auf das was er macht, was er liebt – und das ist Fußballspielen mit uns. Und das sehr erfolgreich.“

Kolo Muani wechselte in der vergangenen Saison ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt. Der Mittelstürmer erzielte seitdem in 49 Pflichtspielen 25 Treffer. Geht er nun zukünftig für PSG auf Torejagd? Sicher ist der Wechsel nicht. Sportvorstand Markus Krösche, der am Wochenende ein Angebot für seinen Superstar bestätigte, hatte vor Anpfiff des Europacup-Spiels „keinen neuen Stand“ zu vermelden.