Der Abschied von Randal Kolo Muani aus der Bundesliga nimmt offenbar konkrete Formen an. Wie Sky berichtet, hat sich der Stürmer von Eintracht Frankfurt mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain mündlich über einen Transfer verständigt. Zuvor hatte der 24-Jährige bei der SGE wohl bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt, wonach er die Eintracht noch in diesem Transferfenster verlassen wolle.

Kolo Muani war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes in die Mainmetropole gekommen und hatte dort auf Anhieb überzeugt. In seiner ersten Saison im Trikot der Hessen erzielte er 23 Tore in 46 Pflichtspielen und bereitete 17 weitere Treffer vor. Zudem gab er im September 2022 sein Debüt für die französische Nationalmannschaft, mit der er - als Nachrücker für Ex-Leipzig-Profi Christopher Nkunku - anschließend bei der Weltmeisterschaft in Katar bis ins Finale kam. Dort scheiterte die „Équipe Tricolore“ an Argentinien (5:7 n. E.).

Ein etwaiger Abgang von Kolo Muani trifft die SGE hart, auch wenn mit Omar Marmoush, Jessic Ngankam und Lucas Alario noch drei Stürmer im Kader stehen, während Europa-League-Held Rafael Borré ebenfalls vor einem Wechsel steht. Nach Informationen des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), bemühen sich die Frankfurt weiter intensiv um Elye Wahi. Der 20-Jährige spielt aktuell bei Montpellier HSC in der französischen, erzielte dort in der abgelaufenen Saison 19 Tore in 33 Partien.

Zudem dürfte ein Verkauf von Kolo Muani viel Geld in die Kassen spülen, selbst eine dreistellige Millionensumme steht im Raum. Der Vize-Weltmeister besitzt in der Main-Metropole einen Vertrag bis 2027 - wohl ohne Ausstiegsklausel in diesem Sommer.