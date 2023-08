Auch bei Kolo-Muani-Transfer: SGE wird laut Trapp „gute Mannschaft haben“

Geht er oder bleibt er? Laut übereinstimmenden Medienberichten will Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Ob die SGE, die wohl 100 Millionen Euro Ablöse für den französischen Stürmer-Star fordert, den 24-Jährigen ziehen lässt, ist noch nicht sicher. Nach dem DFB-Pokalspiel bei Lokomotive Leipzig (7:0) hat sich nun SGE-Torwart und -Kapitän Kevin Trapp zur Causa geäußert – und betont locker gezeigt.

Trapp über Kolo Muani: Müssen Transfer-Entscheidung „respektieren“

Dem DFB-Keeper zufolge wäre ein Abgang der Tormaschine (23 Treffer und 16 Torvorlagen in 46 Pflichtspielen) kein Weltuntergang. „Am Ende muss man schauen, wie er sich entscheidet. Das müssen wir respektieren“, sagte der Schlussmann und stellte klar. „Wir werden mit Kolo stark sein, wir werden ohne Kolo – was uns dann natürlich irgendwo weh tun wird – aber auch eine gute Mannschaft haben. Wir schauen, was passiert.“

Laut Sky ist eine grundsätzliche mündliche Einigung zwischen dem Spieler und PSG bereits erzielt. Kolo Muani, der erst vor einem Jahr ablösefrei vom FC Nantes kam, könnte in Paris der dauerhafte Nachfolger des angeblich nach dieser Saison wechselwilligen Superstars Kylian Mbappé werden.

Ob Trapp Kolo Muani noch aufhalten kann? „Man kann natürlich mit ihm reden und ein paar Dinge mitgeben, aber am Ende muss er das für sich entscheiden“, so der Führungsspieler. „Wenn er bleibt, wird er sicherlich in einer Mannschaft spielen, die ihm helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher, dass er sich in Frankfurt auch wohlfühlt.“

Kolo Muani traf in Leipzig zur Führung

Im Pokal in Leipzig stellte Vizeweltmeister Kolo Muani seinen Torriecher einmal mehr unter Beweis: Der Franzose erzielte den wichtigen Führungstreffer in der 37. Minute und brachte die SGE so auf die Siegerstraße. Zum letzten Mal?