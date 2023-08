Kolo Muani schon in Paris? SGE-Boss Krösche reagiert trotzig

Weniger als 24 Stunden vor Ende der Transferfrist scheint weiter völlig offen, ob Randal Kolo Muani noch zu Paris Saint-Germain wechseln darf, oder ein weiteres Jahr bei Eintracht Frankfurt bleibt. Seitdem der Franzose unerlaubt vom Training des Bundesliga-Klubs fernblieb sind die Fronten verhärtet. SGE-Sportvorstand Markus Krösche bezeichnete das Verhalten des Stürmers am Donnerstagabend am RTL-Mikrofon als „nicht ganz optimal.“

Doch der Frankfurt-Boss stellte wenige Minuten vor dem Anpfiff des Playoff-Rückspiels in der Conference League gegen Levski Sofia klar: „Er ist noch Spieler von Eintracht Frankfurt.“ Medienberichte, wonach Kolo Muani sich aktuell bereits in Paris aufhalte, könne Krösche nicht bestätigen, da er es nach eigener Aussage nicht wisse. „Für mich ist es jetzt auch erstmal zweitrangig, wo sich Randal befindet, ehrlicherweise“, fügte er an und war dabei bemüht, den Blick auf das wichtige Spiel zu legen: „Natürlich hat man die Nebengeräusche, das ist so. Aber heute gilt erstmal Fokus auf das Spiel.“

Krösche hatte „nie die Absicht“, Kolo Muani zu verkaufen

Dennoch äußerte er sich noch zum aktuellen Stand im Poker um den begehrten Torjäger. „Grundsätzlich ist es so, dass wir eine gewisse Forderung haben und die wollen wir natürlich auch erfüllt haben. Das ist doch ganz normal. Es gibt unterschiedliche Standpunkte in dem Bereich, wir sind im Austausch, aber momentan gibt es da keinen neuen Stand.“ Berichten zufolge soll das jüngste PSG-Angebot im Bereich von 80 Millionen Euro liegen, Frankfurt beharre jedoch auf der Forderung von 100 Millionen Euro.

Eine Prognose wolle und könne er nicht abgeben, meinte Krösche und erwähnte wiederholt, dass man „klare Vorstellungen“ habe, die erfüllt sein müssten. „Und dann muss man einfach sehen, was bis morgen passiert.“ Er persönlich würde sich allerdings wünschen, dass Kolo Muani, der noch bis 2027 unter Vertrag steht, in Frankfurt bleibt: „Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns und es gab nie die Absicht, ihn zu verkaufen. Ich kann natürlich auch die Spielerseite verstehen, dass er Wünsche hat. Das respektieren wir auch als Klub. Aber es ist grundsätzlich eben so, dass wir gewisse Vorstellungen haben und dann muss man sehen, ob man sich einigen kann - oder halt nicht.“