Der Stürmer des FC Liverpool ist der große Star im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft. Er stammt aus einer bettelarmen Kohleregion im Nordosten des Landes, die auch mit Deutschland in Verbindung steht. Ein Ortsbesuch.

Bogotá. Sie haben ihm ein kleines Denkmal gesetzt in Barrancas, der Kleinstadt in der Kohleprovinz La Guajira hoch oben im Nordosten Kolumbiens. Die Fassade des Geburtshauses von Luis Diaz, den sie auch „El Guajiro“ nennen, ist ganz in die Farben der kolumbianischen Nationalmannschaft getaucht. Am Rand des Gebäudes sind die Logos der bisherigen Vereine des mittlerweile 26-Jährigen aufgemalt: Jenes des Cluballer FC, dem lokalen Klub der Stadt. Das des FC Barranquilla sowie jenes des Traditionsklubs Junior, von wo Diaz schließlich den Sprung nach Europa wagte. Folglich sind auch der FC Porto und der FC Liverpool an der Wand vertreten.