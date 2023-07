Bitte mehr Sport statt dummer Vergleiche

Fußball-Deutschland ging es wahrlich schon mal besser. In der Männer-Bundesliga herrscht Langeweile, weil die Bayern selbst nach einer schwachen Saison Meister werden. International hinken die Klubs hinterher und zerfleischen sich auch noch gegenseitig, wenn es darum geht, via Investorengeld wieder konkurrenzfähiger zu sein. Und dann liefern die Auswahlteams eine Blamage nach der anderen ab: Die A-Nationalelf schied in Katar zum zweiten Mal in Folge nach der WM-Vorrunde aus, die U21 scheiterte nach der EM-Gruppenphase. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch unsere Frauen, die es bei der weltweiten Endrunde in Australien und Neuseeland nun richten sollen, so der allgemeine Tenor vorm Turnierstart. Unfairer geht‘s nicht!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Natürlich wünschen wir uns alle ein erneutes Sommermärchen mit tollem Fußball und Mädels, die mit ihrer lockeren und fröhlichen Art auch abseits des Platzes begeistern, wie beim Vizeeuropameistertitel im vergangenen Jahr. Doch was haben Alexandra Popp und Co. mit den Misserfolgen der Männer zu tun? Die Antwort ist einfach: gar nichts!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vergleiche mit den Herren tun DFB-Frauen nicht gut

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Stars – ihre eigenen Probleme. Dauernde Vergleiche mit den kickenden Männern tun dabei nicht gut, sind häufig konstruiert und noch häufiger fehl am Platz. Den besten Beweis dafür hat im Vorfeld der WM ausgerechnet mal wieder ein Mann geliefert.

Der lächerliche Erpressungsversuch von FIFA-Boss Gianni Infantino, der sich im Zuge der Vergabe der TV-Rechte plötzlich als Feminist aufspielte, war allein dadurch erkennbar, dass er die Ausschreibung erst sehr spät und dann auch noch viel zu kurz ansetzte. Sein Ziel unter der Drohung eines TV-Blackouts in Deutschland: Dass sich ARD und ZDF dem erzeugten Druck beugen und mehr als eine marktgerechte Summe zahlen – sein Plan ging schief. Am Ende akzeptierte die FIFA die 6 Millionen Euro, die in einem adäquaten Verhältnis zum Gesamtumsatz und dem Wert stehen, dem Frauen-Länderspiele am anderen Ende der Welt zur deutschen Frühstückszeit nun mal entsprechen. Verloren hat in dem Fall keineswegs der Frauenfußball, sondern Infantino.