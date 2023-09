﻿Dieser Auftritt macht Hoffnung – Nagelsmann ist der Anti-Flick

Da hat aber einer richtig Lust. Der erste Auftritt von Julian Nagelsmann als neuer DFB-Bundestrainer sorgte zumindest schon mal für gute Laune und freche Sprüche. Erstmals seit seinem unerwarteten Rauswurf beim FC Bayern München im vergangenen März äußerte sich der 36-Jährige öffentlich, beantwortete jede auch noch so absurde Frage und stellte seine Nebenredner – namentlich DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler – verbal und rhetorisch in den Schatten.

Als Nagelsmann gefragt wurde, ob zu erwarten sei, dass er künftig – wie er es bereits in München getan hat – auch mal zum Training am DFB-Campus mit dem Longboard komme, Völler ihn verwirrt anschaute, antwortete der neue Bundestrainer locker: „Erklär’ ich dir später“, bevor er klarstellte, dass es solche Auftritte demnächst nicht mehr geben wird. Nagelsmann betonte, dass er gewisse Fehler aus seiner Bayern-Zeit nicht mehr machen will: „Manchmal kauft man sich eine Hose, die man vielleicht besser nicht gekauft hätte.“ Und als er nach einer kleinen Hintergrundrunde den Saal verließ, grinste er: „Ich habe nichts Schlimmes verraten – das war schon mal anders.“ Und auch seine Kleidung war ein Statement: keine rote Hose und auch kein knallgelber Pulli, sondern ein schlichtes Outfit, dunkelblaues Sakko, graue Chino, grau-weiße Sneaker.

Bundestrainer Nagelsmann: erfrischend, humorvoll, fokussiert

Der erfrischende Auftritt tat auch den anderen Protagonisten gut. Unter Hansi Flick wirkten alle und alles häufig sehr steif, sehr festgefahren, sehr erwartbar. Nagelsmann hingegen gab den Anti-Flick – mit Humor, einer Prise Selbstironie, aber dennoch total fokussiert. An Selbstbewusstsein und Überzeugung hat es dem 36-Jährigen noch nie gemangelt, sonst hätte er diese wahrhaft nicht einfache Aufgabe aber auch gar nicht angenommen.

In den nächsten Wochen und Monaten gilt es nun, diesen Spirit auch seinen Spielern zu vermitteln. Dass er auf seinem Weg auch den in der Mannschaft äußerst beliebten Rudi Völler als „Teil des Trainerteams“ mitnehmen will, ist ein cleverer Schachzug. Denn vielleicht ist die Mischung aus fast überbordender Lust und Ehrgeiz gepaart mit der Routine und der Lebenserfahrung eines Mannes, der im Fußball schon alles erlebt hat, genau das, was die Nationalelf aktuell braucht.