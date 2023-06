Völler setzt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel

Klartext von „Tante Käthe“! Rudi Völler sprach nach dem nächsten Desaster, dem blamablen Auftritt der Nationalelf beim 0:2 gegen Kolumbien, wohl vielen Fußballfans aus der Seele, als er öffentlich die Qualität der Mannschaft infrage stellte und sie in alle Einzelteile zerlegte: „Da fehlt es dem einen oder anderen an Topqualität, er stößt trotz aller Bemühungen seine Grenzen“, sagte der DFB-Sportdirektor. Und weiter: „Hansi ist die ärmste Sau!“ Gemeint war natürlich Bundestrainer Hansi Flick – doch damit liegt Völler (wie einige Anhänger und Experten) daneben. Und mit Verlaub, er sollte es eigentlich besser wissen.

Denn am Ende ist es immer der Trainer, der verantwortlich für den sportlichen Erfolg und die Entwicklung seines Teams ist. Beides ist auch nach dem WM-Vorrundenaus in Katar nicht in Ansätzen zu erkennen. Im abgelaufenen Länderspieljahr gewann Flick von elf Spielen gerade mal drei: Gegen den Oman, Costa Rica und Peru. Und wie gut die vergangenen Gegner wirklich waren, zeigt ein Blick auf deren Auftritte in der EM-Quali, die dem deutschen Team als Gastgeber (zum Glück) erspart bleibt. Polen verlor nach dem 1:0-Sieg gegen Deutschland 2:3 in Moldawien, die Ukraine gewann nach dem 3:3 gegen die DFB-Elf nur denkbar knapp gegen echte Fußballzwerge wie Malta (1:0) und Nordmazedonien (3:2).

Wenn Völler von mangelnder Qualität spricht, verkennt er die Tatsachen. RND-Sportchef Heiko Ostendorp

Völler setzt derweil mit seinen Aussagen seine – noch immer vorhandene – Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Wenn er von mangelnder Qualität spricht, verkennt er die Tatsachen. Auch wenn Deutschland in der Welt- und europäischen Spitze auch vom Potenzial in der Tat hinterherhinkt, muss es völlig unabhängig von Aufstellung und Taktik gegen aufgeführte Nationen reichen – auch mit Benjamin Henrichs, Robin Gosens oder Thilo Kehrer, die übrigens allesamt bei Champions-League-Vereinen kicken. Es standen außerdem immer auch zahlreiche Stars auf dem Platz, die ihre Klubs in dieser Saison prägten und zu großen Erfolgen führten wie Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jamal Musiala (FC Bayern) oder Niclas Füllkrug (Werder Bremen). Doch Flick ist es nicht gelungen, diese Topleistungen auch in der Nationalelf herauszukitzeln.

Flick würfelt DFB-Team in jedem Spiel durcheinander

Doch wie soll eine Mannschaft Automatismen einführen oder Stabilität erlangen, die nicht nur personell jedes Mal komplett durcheinander gewürfelt wird, sondern auch taktisch vom Trainer offenbar keine Variante eingeimpft bekommt, in der sie sich wohlfühlt? Dass Flick in 24 Länderspielen 21 verschiedene Abwehrformationen testete, sagt alles.

Vielleicht muss Völler seinen wichtigsten Angestellten weiterhin schützen, weil der klamme Verband sich einen Rauswurf inklusive Nachfolger derzeit schlicht nicht leisten kann oder es keine valide Alternative gibt. Am Ende muss ein knappes Jahr vorm Start der Heim-EM aber dennoch die Bewertung des aktuellen Coaches im Vordergrund stehen – und die kann einfach nicht mehr ausreichend ausfallen.