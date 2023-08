﻿Mit Nadine Keßler ginge der DFB neuen Weg - endlich

Der Deutsche Fußball-Bund ist kurz davor, eine gute Personalentscheidung zu treffen. Nadine Keßler soll Berichten zufolge die neue DFB-Geschäftsführerin werden, ist nach Angaben des Verbands eine von mehreren KandidatInnen. Für den neuen Job müsste die frühere Nationalspielerin ihren Posten als Abteilungsleiterin für Frauenfußball bei der Europäischen Fußball-Union UEFA aufgeben. Dass sie dazu bereit zu sein scheint, zeigt, dass Keßler eine Zukunft beim zuletzt sehr umstrittenen Verband sieht.

Ein Beispiel fasst es sehr gut zusammen, was beim DFB in der vergangenen Zeit wieder einmal in die falsche Richtung lief. Eine Taskforce mit hochrangigen Funktionären wie Karl-Heinz Rummenigge oder auch Oliver Mintzlaff sollte den Fußball in Deutschland wieder in die richtige Spur lenken. Und was fehlte der Taskforce? Ein weibliches Mitglied, das mitgestalten- und entscheiden konnte.

Weibliche Beteiligung bei DFB-Umstrukturierung - Fehlanzeige

Und so war es wenig überraschend, dass nach Einberufung der Taskforce mal wieder nur männliche Kandidaten auf die Nachfolge des nach der Chaos-WM zurückgetretenen DFB-Direktors Bierhoff eine Rolle spielten. Namen wie Manager Fredi Bobic oder Ex-Nationalspieler wie Philipp Lahm kursierten lange durch die Medien. Der Verband versuchte bis zuletzt, 2014er Weltmeister Sami Khedira zu überzeugen. Doch nach der Absage schaute man sich wieder um – und endlich, endlich auch beim anderen Geschlecht. So landete man bei Keßler.

Bei einer, die bestens vernetzt ist in der Welt der Fußball-Funktionäre. Die 35-Jährige kennt die Verbandsarbeit auf europäischer Ebene seit sechs Jarhen. Beim DFB arbeitete die frühere Spielerin des VfL Wolfsburg auch schon – im Marketingbereich. Ihre Ehefrau, Emily Shaw, arbeitet für die UEFA als Leiterin des Exekutivbüros. Jetzt könnte beruflich der nächste Schritt für Nadine Keßler folgen.

Dass der DFB die Gespräche mit der Europameisterin von 2013 bestätigte, ist ein gutes Zeichen dafür, dass man sich für den nötigen Neuanfang auch neuer Wege nicht verschließt - und das wird auch Zeit.

Für Keßler wäre der Schritt zurück in die Zentrale nach Frankfurt als Geschäftsführerin des größten Fußball-Verbandes der Welt mutig. Wenn am Ende aber alle Verträge wie geplant unterzeichnet werden, kann man beiden Seiten zu dieser Lösung nur gratulieren. Immerhin besteht die Chance, dass sich beim DFB etwas ändert.