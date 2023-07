Nur der Anfang des großen Traums

Melbourne. Ein bisschen Euphorie ist erlaubt – und ein bisschen träumen sowieso. Mit einem 6:0-Sieg gegen Marokko sind die DFB-Frauen am Montag in die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland gestartet. Kapitänin Alexandra Popp traf direkt zweimal, Klara Bühl und Lea Schüller je einmal, die zwei weiteren Treffer wurden als Eigentore für Marokko gewertet. Besser hätte das Turnier für die Deutschen nicht beginnen können.

Nach den zuletzt schwachen Leistungen in den Testspielen gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) hat die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg es mit ihrem Auftritt geschafft, die Zweifel beiseite zu räumen, ob sie wirklich zu den Top-Favoriten auf den Titel zählen. In der Offensive hat schon vieles gepasst. Der Ball lief flüssig durch die Reihen, das Team spielte in einigen Szenen mutig auf und erarbeitete sich so viele Torchancen.

Neben Popp stachen Lina Magull und Klara Bühl besonders positiv hervor. Während Magull im zentralen Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt war, brachte Bühl auf der rechten Außenbahn eine ordentliche Wucht mit. Auch Innenverteidigerin Kathrin Hendrich wirkte wesentlich stabiler und sicherer als zuletzt.

Dazu kommt: Dieser Sieg ist vor allem mit Blick auf den ersten WM-Spieltag hoch einzuschätzen. Die Debütantinnen aus Marokko sind – bei allem Respekt – zwar kein Maßstab für die Deutschen, wenn es um ihre Titelambitionen geht. Dennoch haben sich die Underdogs und Neulinge bei diesem Turnier bisher sehr gut verkauft. Insbesondere Haiti stellte die Engländerinnen vor eine schwere Aufgabe. Dem Team von Sarina Wiegman gelang es nicht, aus dem Spiel heraus ein Tor zu schießen. Der 1:0-Siegtreffer fiel durch einen Elfmeter. Jamaika erkämpfte ein 0:0 gegen Frankreich und Südafrika hatte Schweden am Rande einer Niederlage, ehe die Skandinavierinnen das Spiel noch drehten.

Überzeugender DFB-Auftritt - Bundestrainerin mahnt

Trotz allem darf das Ergebnis nicht darüber hinwegtäuschen, dass im DFB-Team noch nicht alles rund läuft. Die Passquote ist genauso verbesserungswürdig wie die Laufwege und die Kommunikation. Zudem bleibt die Abwehr die größte Schwachstelle, was auch am Ausfall der angeschlagenen Innenverteidigerin Marina Hegering liegt. Bei stärkeren Gegnern könnten die Fehler von heute womöglich das Turnier-Aus bedeuten.

Die Bundestrainerin hat all das wahrgenommen und sich entsprechend kritisch geäußert. „Wir sind zufrieden heute, nicht mehr und nicht weniger“, sagte sie nach dem Spiel auf der Pressekonferenz in Melbourne. Das darf sie auch – jetzt müssen die DFB-Frauen konzentriert weitermachen.