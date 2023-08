Eine letzte Chance für Voss-Tecklenburg

Sydney. Martina Voss-Tecklenburg will Bundestrainerin bleiben. Zwei Tage nach dem bitteren WM-Aus der DFB-Frauen sagte die 55-Jährige fest entschlossen: „Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig wird.“ Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach ihr das Vertrauen aus. „Ich bin von ihr überzeugt“, meinte der 62-Jährige. Die Bundestrainerin darf ihre Fehler also selbst wiedergutmachen – und diese Chance hat sie sich verdient.

Voss-Tecklenburg muss Fehler eingestehen

Dass die Trainerfrage nach der Blamage in Australien diskutiert wird, ist eine logische Konsequenz. Denn die DFB-Frauen offenbarten auf dem Platz zu viele Schwächen, die direkt auf die Entscheidungen von Voss-Tecklenburg zurückzuführen sind. Am Willen und am Einsatz der Spielerinnen lag es schließlich nicht, dass die Mannschaft bereits nach Hause fliegen musste. Vielmehr wirkte das Team überfordert mit dem taktischen System, offenbarte große Probleme im Spielaufbau und war planlos in der Offensive. All das sind Basics, die in Spielformen Einheit für Einheit trainiert und geprobt werden.

Dazu kommt, dass die Bundestrainerinnen fragwürdige Personalentscheidungen traf. Mit Svenja Huth und Chantal Hagel setzte sie zwei Offensivkräfte in der Außenverteidigung ein, obwohl mit Sophia Kleinherne eine fähige Alternative auf der Bank saß. Vor allem im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea wechselte sie zudem auffällig spät.

Durch das WM-Aus wiegen diese Aspekte schwer, doch muss die Trainerentlassung die unvermeidbare Folge sein? Nur Voss-Tecklenburg und ihr Team wissen letztendlich, warum sie diese Entscheidungen getroffen haben. Ob eine andere Option die bessere gewesen wäre, ist reine Spekulation. Und: Die Bundestrainerin hat bereits gezeigt, dass sie den Karren nach einem Rückschlag aus dem Dreck ziehen kann. Bereits nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 in Frankreich bewies die 55-Jährige, dass sie die richtigen Schlüsse aus ihren Fehlern ziehen kann – und begeisterte mit ihrer Mannschaft bei der EM 2022 ganz Deutschland.

Olympia-Qualifikation ist jetzt Pflicht

Zu beachten ist auch, mit welchen Schwierigkeiten das Team vor der WM zu kämpfen hatte. Neben den etlichen Verletzungen erschwerte der FC Bayern München mit der späteren Spielerinnen-Abstellung die Arbeit der Trainerin. Der Dialog mit den Vereinen muss daher zwingend Teil der angekündigten Analyse des DFB sein.

Viel Zeit hat Voss-Tecklenburg aber nicht, um ihre Mannschaft neu einzustellen. Jetzt muss sie sich erfolgreich für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren. Und das wird kein Selbstläufer: Schon Ende September beginnt die Gruppenphase der dafür relevanten Nations League, die bis Anfang Dezember andauert. Die Gruppe mit Island, Dänemark und Wales müssen die DFB-Frauen als Sieger beenden und anschließend das Halbfinale gewinnen, um nach Paris zu fahren.

Eine offene und ehrliche Aussprache der Fehler ist dafür unabdingbar. Voss-Tecklenburg sollte sich daher auf ihre direkte Art besinnen und die Probleme nicht wie so häufig beim DFB unangetastet lassen – sonst wird sie sich schon bald verabschieden müssen.