Deutsche U21: Auch im Schatten von Flicks Team ist es zappenduster

Die deutsche U21-Nationalmannschaft wollte im bislang so enttäuschenden DFB-Sommer für gute Laune sorgen. Das kündigten die Spieler ebenso wie Coach Antonio Di Salvo an. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hätte das gerade sehr gut gebrauchen können, denn der Verband hat genügend Baustellen. Die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick schwächelt ein Jahr vor der Heim-Europameisterschaft bedenklich. Die neue sportliche Führung ist weiter offiziell vakant, die finanzielle Situation angespannt. Von Aufbruch keine Spur. Und nach den ersten beiden Auftritten des Titelverteidigers bei der laufenden U21-EM in Georgien und Rumänien lautet die bittere Erkenntnis: Zum Stimmungsaufheller dient der DFB-Nachwuchs derzeit keinesfalls.

Zwei zuweilen biedere und vor allem unentschlossene Auftritt gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) könnten das erste Vorrunden-Aus bei einem U21-Turnier seit zehn Jahren zur Folge haben. Ein Sieg gegen England ist Pflicht, zudem muss parallel Israel gegen Tschechien gewinnen, aber maximal um ein Tor höher als das DFB-Team im Duell mit den Briten. Für ein derartiges Szenario braucht es fraglos viel Fantasie. Di Salvo gibt sich zwar zuversichtlich: “Ich glaube daran.“ Doch der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Titelfavorit (zweithöchster Marktwert im Turnier, hinter Frankreich), der seine beiden Aufgaben in der Gruppe souverän mit 2:0-Siegen erledigte, stellt für Di Salvos Team derzeit selbst mit einer B-Elf eine hohe Hürde da.

Ein Punkt aus zwei Partien - viel zu wenig

Als Titelverteidiger gestartet, galt die Olympia-Qualifikation als Minimalziel. Trotz der Ausfälle vieler Stammkräfte, die gemeinsam einen höheren Marktwert (150 Millionen Euro) als der gesamte aktuelle EM-Kader (124 Millionen Euro) besitzen, schien das durchaus realistisch. Manch einer wollte sich Turnierstart allerdings nicht allein mit dem Ausblick auf eine Reise nach Paris im kommenden Sommer zufriedengeben. Moukoko machte eine Titelansage, DFB-Kapitän Yann Aurel Bisseck hatte „keine Sorge“, die Überlegenheit der eigenen individuellen Klasse bei den ersten beiden Gruppenspielen auf den Platz zu bringen. Nun steht ein Punkt aus zwei Partien – viel zu wenig.

Alles in allem erinnert diese EM allzu sehr an die WM-Blamage von Flicks Team im vergangenen Winter in Katar. Fußballerisch blitzt die Klasse, die trotz der fehlenden Stars um Karim Adeyemi und Co. durchaus vorhanden ist, zu selten auf. Die Qualität, in engen Momenten für Feuer zu sorgen, geht der Mannschaft ebenfalls ab. Gerüchte über Grüppchenbildungen im Team gibt es auch. Und am Ende reichen dem Gegner individuelle Fehler - gegen Tschechien waren es ein eigener (!) Eckball mit folgendem Konter und eine schwach verteidigte gegnerische Ecke - zum Sieg.

Es bleibt ein Funken Hoffnung

Noch gibt es einen kleinen Funken Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale. Doch das Vorhaben weckt weitere Erinnerungen an Katar, als Deutschland - ebenfalls nach einem 1:2 (gegen Japan) und einem 1:1 (gegen Spanien) - vor dem dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica selbst beim eigenen Erfolg das Weiterkommen nicht in den eigenen Händen hatte. Mit dem Unterschied, dass die Engländer nun, anders als die Mittelamerikaner im Fall von Flicks Elf, der bislang mit Abstand stärkste Kontrahent sind. Wer oder was da im Vorfeld noch für gute Stimmung sorgen soll, ist fraglich.