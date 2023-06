Was ist der Plan, Herr Flick?

Mit seiner Brandrede am Abend vor dem Spiel in Polen wollte der Bundestrainer vermutlich aufrütteln und Stärke demonstrieren. Hansi Flick stellte sich wie ein Vater vor seine Mannschaft, kritisierte die Kritiker wie Lothar Matthäus, nahm seinen aktuellen Kapitän Joshua Kimmich in Schutz („Ein Vorbild für alle Spieler“) – und wies auch nach dem erneuten Rückschlag, der 0:1-Pleite, nochmals daraufhin, dass er von seinem Weg nicht auch nur einen Zentimeter abweichen werde, weil man einen klaren Plan verfolge. Doch inzwischen stellt sich immer mehr die Frage: Was genau ist denn der Plan?

Ist es der Plan, möglichst viel zu experimentieren, personell wie taktisch? Gegen Polen änderte er seine Startelf auf neun Positionen, die neue Dreierkette testete er schon zuvor gegen die Ukraine (3:3).

Ist es der Plan, keine Erfolgserlebnisse und Ergebnisse zu erzielen und somit die Fans nicht mitzunehmen ein knappes Jahr vor der Heim-EM? Im vergangenen Länderspieljahr gab es gerade mal drei Siege - gegen die Zwerge Oman, Costa Rica und Peru.

Ist es der Plan, seinen einzig funktionierenden Stürmer Niclas Füllkrug zu verunsichern, indem man ihn erst auswechselt (bei seinem Heimspiel trotz Torerfolg gegen die Ukraine) und dann wie jetzt in Warschau auf die Bank setzt?

Sollte all dies tatsächlich zu Flicks Plan gehören, dann geht er seit dem WM-Debakel, dem Vorrundenaus in Katar, ohne Frage auf. Ansonsten aber liegt der DFB-Coach daneben wie mit vielen Entscheidungen bei und rund um die WM. Und vielleicht haben seine Bosse genau deshalb auch bald einen ganz anderen Plan. Eine weitere Pleite am kommenden Dienstag gegen Kolumbien könnte zumindest dafür sorgen.