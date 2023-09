Von Flick bis Völler: Das Kuriositätenkabinett des deutschen Fußballs

Es gibt sie im Fußballgeschäft immer wieder, diese verrückten Geschichten, die sich selbst der kreativste Märchenerzähler kaum ausdenken kann. Im aktuellen Fall ist es fast nur eine Randnotiz wert, dass DFB-Coach Hansi Flick am Ende über das 1:4 gegen Japan in Wolfsburg stolperte - genau an dem Ort, an knapp zwei Jahre zuvor sein Vorgänger, Weltmeister-Coach Joachim Löw, nach 15 Jahren als Bundestrainer offiziell verabschiedet worden war.

Ebenso irrwitzig ist der Fakt, dass nun kein Geringerer als Rudi Völler in seiner Funktion als DFB-Sportdirektor nicht nur für die Flick-Entlassung verantwortlich war, sondern sich auch gleich selbst am Dienstag interimistisch und für eine Partie gegen Frankreich auf die Bank setzen wird - fast genau 20 Jahre nach seiner legendären Wutrede als DFB-Teamchef („tiefster Tiefpunkt“, usw.) und seinem letzten Engagement als Übungsleiter. Vom jetzigen Tiefpunkt ahnte er damals freilich noch nichts.

Interesse an Nagelsmann sorgt für Höhepunkt der Kuriositäten

Den Höhepunkt der Kuriositäten bildet die Tatsache, dass mit Julian Nagelsmann nun der Mann Topkandidat auf die Flick-Nachfolge ist, der ihn bereits 2021 beim FC Bayern München beerbte, noch bis 2026 unter Vertrag steht und aktuell freigestellt ist. Der Übergangs-Bundestrainer Völler (übrigens der erste in der DFB-Geschichte) muss nun also mit seinem potenziellen Nachfolger und dessen Ex-Klub in seiner Funktion als Sportdirektor über eine mögliche Ablöse und etwaige Vertragsdetails verhandeln.

Und weil dies alles noch nicht absurd genug ist, beginnen die Gespräche auch noch ausgerechnet an dem Tag, an dem sich der deutsche Fußball eigentlich beim 60-Jährigen Jubiläum der Bundesliga ausgiebig feiern wollte, das am Mittwochabend in der Berliner Eventlocation „Tempodrom“ stattfindet.

Natürlich stand auch der Name von Flick auf der prominent besetzten Gästeliste, der nach seiner Freistellung nun allerdings kaum erscheinen dürfte. Ob dagegen Nagelsmann auf der Veranstaltung auftaucht, wird spannend zu beobachten sein. Ins aktuelle Kuriositätenkabinett des deutschen Fußballs würde es jedenfalls bestens passen.