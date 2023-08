Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Union und Freiburg

Nach dem etwas verhaltenen Bundesliga-Auftakt will sich Vizemeister Borussia Dortmund am zweiten Spieltag besser präsentieren. Das glückliche 1:0 gegen den 1. FC Köln soll am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) mit einem überzeugenden Erfolg im Ruhrderby beim VfL Bochum in den Schatten gestellt werden. „Wir sind definitiv bereit, egal wie hitzig und intensiv das Spiel geführt wird“, gab Trainer Edin Terzic die Marschroute vor. Ein deutlicher Sieg könnte dem BVB auch die Tabellenführung bescheren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese hat auch Union Berlin im Visier: Der Champions-League-Teilnehmer gewann seinen Auftakt mit 4:1 gegen Mainz 05. Am Samstagnachmittag geht es nun auswärts gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Ebenfalls in der Verlosung um Platz eins: Der VfL Wolfsburg, der beim 1. FC Köln gefordert ist und der SC Freiburg, der gegen Werder Bremen an seinen Auftakterfolg anknüpfen will. Zudem bestreitet der 1. FC Heidenheim sein erstes Bundesliga-Heimspiel. Gegen die TSG Hoffenheim sollen zugleich die ersten Punkte im deutschen Fußball-Oberhaus eingefahren werden.

Live: Die Bundesliga am Samstagnachmittag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) kommt es zum rheinischen Duell: Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer Leverkusen. Die Gladbacher starteten mit einem 4:4 in Augsburg. Leverkusen unterstrich seinen Ruf als Mitfavorit auf den Titel mit einem 3:2 gegen RB Leipzig. Abgeschlossen wird der zweite Spieltag am Sonntag mit zwei weiteren Spielen: Zunächst fordert Mainz 05 die Frankfurter Eintracht (15.30 Uhr). Später trifft der FC Bayern dann auf den FC Augsburg (17.30 Uhr).