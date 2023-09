Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und Leipzig

Nach Freitagabend bietet die Bundesliga-Tabelle mit dem VfB Stuttgart an der Spitze ein zuletzt eher ungewohntes Bild. Doch am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) greifen die Top-Klubs um Rekordmeister FC Bayern wieder nach Platz eins. Die Münchener sind nach ihrem mitunter wilden 4:3 gegen Manchester United in der Champions League nun in der Liga erneut zuhause gegen den VfL Bochum gefordert. Einen Tag vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch am Sonntag forderte Trainer Thomas Tuchel von seinem Team „höchsten Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe“.

Auch RB Leipzig startete erfolgreich in die Königsklasse. Nach dem 3:1 in Bern wartet am Samstag die nächste komplizierte Auswärtsaufgabe: Gegner Borussia Mönchengladbach ist zwar noch ohne Saisonerfolg, mit zwei Niederlagen aus den letzten drei Aufeinandertreffen ist Leipzig jedoch gewarnt. Borussia Dortmund braucht nach der Niederlage in Paris indes dringend einen Erfolg gegen den VfL Wolfsburg um das Krisengerede nicht erstarken zu lassen. Außerdem spielt Union Berlin gegen Hoffenheim und Augsburg empfängt Mainz.

Live: Die Bundesliga am Samstagnachmittag

Im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) ist Werder Bremen im Krisenduell gegen den 1. FC Köln gefordert. Nach der 2:4-Niederlage in Heidenheim ist die Stimmung beim SVW im Keller, der FC seinerseits ist noch ohne Sieg. Am Sonntag will Bayer Leverkusen zunächst mit einem Sieg gegen Heidenheim zurück an die Tabellenspitze (15.30 Uhr). Später trifft dann Eintracht Frankfurt auf den SC Freiburg (17.30 Uhr).