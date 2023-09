Konferenz im Liveticker mit Leverkusen, Stuttgart und Union Berlin

Bayer Leverkusen will im Titelrennen der Bundesliga vorlegen. Die Werkself, die in dieser Saison bisher mit spektakulärem Offensivfußball begeistert, ist am Samstagnachmittag bei Liga-Schlusslicht Mainz 05 gefordert (15.30 Uhr, Sky). Mit einem Sieg könnte man erst einmal die Tabellenspitze erobern, ehe der FC Bayern am Abend gegen RB Leipzig spielt.

Ebenfalls in bester Verfassung ist der VfB Stuttgart. Der Relegationsteilnehmer der vergangenen Saison ist Bayern und Leverkusen dicht auf den Fersen und will am Samstag in Köln den fünften Saisonsieg einfahren. Außerdem spielt der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, Bochum gegen Gladbach und das kriselnde Union Berlin ist beim 1. FC Heidenheim gefordert.

Live: Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag

Am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) kommt es zum heiß ersehnten Topspiel. Meister FC Bayern will sich im Auswärtsspiel bei RB Leipzig für die deutliche Niederlage im Supercup (0:3) zu Beginn der Saison revanchieren. Am Sonntag ist zunächst Aufsteiger Darmstadt 98 gegen Werder Bremen gefordert (15.30 Uhr), ehe der SC Freiburg den sechsten Spieltag mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg besiegelt (17.30 Uhr).