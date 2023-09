Konferenz-Liveticker mit dem FC Bayern, Arsenal und Inter

Die Mission Henkelpott beginnt für Harry Kane und den FC Bayern. Am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) startet der Rekordmeister in die neue Spielzeit der Champions League – die am 1. Juni 2024 in London mit dem Titel enden soll. Zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel direkt eine schwierige Aufgabe: In der heimischen Allianz Arena geht es gegen Manchester United.

Neben den Münchenern starten auch einige andere Titelfavoriten am Mittwochabend in den Wettbewerb. Der englische Vizemeister FC Arsenal ist gegen die PSV Eindhoven gefordert. Vorjahresfinalist Inter Mailand tritt bei Real Sociedad an. Außerdem spielt Sevilla gegen Lens, Braga gegen Neapel und Benfica Lissabon gegen Salzburg.

Live: Die Champions League am Mittwochabend

Beim FC Bayern gibt es an der Seitenlinie einen ungewohnten Anblick: Trainer Thomas Tuchel fehlt. Der 50-Jährige muss eine Sperre aus der vergangenen Saison absitzen. Gegen die „Red Devils“ wird er von seinen Assistenten Zsolt Löw, Arno Michels und Anthony Barry vertreten. „Das soll eine einmalige Sache bleiben“, sagte Tuchel und will derartige Szenarien künftig vermeiden.