Konkurrenz für Hradecky: Leverkusen kauft Torwart von Manchester United

Kurz vor dem Pflichtspielstart greift Bayer 04 Leverkusen nochmal auf dem Transfermarkt zu - und holt einen neuen Torwart. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und das Fachmagazin Kicker übereinstimmend berichten, wechselt der Tscheche Matej Kovar zur Werkself. Der 23-Jährige kommt vom englischen Traditionsverein Manchester United. In der vergangenen Spielzeit stand Kovar leihweise bei Sparta Prag auf dem Platz und wurde in seiner Heimat Meister.

Tschechische Medien vermelden, dass Leverkusen sich die Dienste des hoffnungsvollen Keepers rund neun Millionen Euro Ablöse kosten lässt. Kovar soll bei Bayer 04 die Konkurrenz auf der Torwartposition beleben. Stammtorwart ist Kapitän Lukas Hradecky, der Finne stand in der Vorsaison jedoch immer wieder wegen Patzern in den (negativen) Schlagzeilen und ist nicht unumstritten.

Matej Kovar fordert Lukas Hradecky heraus

Kovar könnte eine smarte Lösung sein: Einerseits ist der Tscheche so talentiert und nach starken Leistungen bei Sparta auch schon so arriviert, dass er Hradecky von Beginn an Druck machen kann. Andererseits dürfte er selbst keine Stammplatzgarantie eingefordert haben, so dass Trainer Xabi Alonso sich die Entscheidung, wer Nummer eine wird, vorerst offen halten kann. Neben Hradecky und dem designierten Neuzugang Kovar, der noch am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren soll, stehen in Leverkusener Kader mit dem Österreicher Patrick Pentz (26) und Niklas Lomb (30) noch zwei weitere Keeper.

Bayer Leverkusen startet am Samstag im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen (15.30 Uhr, Sky) in die neue Pflichtspielsaison, am folgenden Wochenende heißt der erste Gegner in der Bundesliga RB Leipzig. Leverkusen konnte auf dem Transfermarkt bislang kräftig aufrüsten: Mit Granit Xhaka (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Victor Boniface (Union SG), Arthur (América-MG) und Alejandro Grimaldo (Benfica Lissabon) stehen bereits fünf hochkarätige externe Neuzugänge fest, die in Summe fast 70 Millionen Euro gekostet haben.

Doch das Team von Xabi Alonso hat auch Spieler verloren, allen voran Rechtsaußen Moussa Diaby, der sich Aston Villa angeschlossen hat und 55 Millionen Euro in Bayers Kassen spülte. Auch Mitchel Bakker (Bergamo) und Kerem Demirbay (Galatasaray) verließen den Verein gegen Ablösezahlungen.